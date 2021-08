Dit zijn de voordelen van kunststof deuren en kozijnen

GRONINGEN – Kunststof kent vandaag de dag vele toepassingen. Zo wordt het lang niet meer alleen gebruikt om voedingsmiddelen in te verpakken of producten van te ontwikkelen, maar ook om bijvoorbeeld onderdelen voor woningen van te maken. Denk aan deuren en kozijnen. Eigenlijk zien we kunststof overal om ons heen. Dit komt omdat het veelzijdige materiaal zowel goedkoper als makkelijker is in gebruik én doorgaans langer meegaat dan andere materialen, zoals hout en steen. Maar dat is niet het enige pluspunt.

Weersinvloeden

De vele voordelen van kunststof ten opzichte van andere materialen maakt het een veelzijdig materiaal. Eén van die voordelen is dat kunststof beter bestand is tegen weersinvloeden dan bijvoorbeeld hout of aluminium. Een kozijn of deur gemaakt van kunststof gaat langer mee omdat deze simpelweg niet verkleurt, verschimmelt of verrot. Daarnaast is er veel minder onderhoud nodig dan wanneer de deuren of kozijnen van hout of aluminium zouden zijn. Met simpelweg een natte doek kun je het grootste gedeelte van het vuil al verwijderen.

Milieuvriendelijk

En juist doordat kunststof zo goed bestand is tegen weersinvloeden, gaan producten van dit materiaal erg lang mee. Hierdoor zijn kunststof kozijnen en kunststof deuren dus vrij milieuvriendelijk. Kunststof kozijnen en deuren kunnen namelijk tot wel 50(!) jaar mee. In principe zouden ze dus slechts eenmaal in een halve eeuw vervangen te hoeven worden. Hierdoor kunnen er dus minder kozijnen en deuren worden geproduceerd, zodat er zowel grondstoffen als uitstoot wordt bespaard.

Een ander voordeel aan woningen die voorzien zijn van kunststof kozijnen en deuren is dat deze beter scoren op het energielabel. En wanneer je gaat verhuizen en je jouw woning te koop zet, zal het huis hierdoor meer moeten opleveren. Woningen met een hogere energielabel zijn namelijk energiezuiniger en dus in principe meer waard.

Neutrale tinten

Een ding om te onthouden bij kunststof is dat je dit materiaal niet over moet verven als je bijvoorbeeld een andere kleur wilt. Kunststof kozijnen dienen altijd de kleur te behouden waarin ze worden aangeschaft. Wanneer je een kunststof deur of kozijn graag in een andere kleur wilt, zul je nieuwe moeten aanschaffen. Ben je uitgekeken op de kleur? Dan moet je dus nieuwe kozijnen en/of deuren aanschaffen. Er wordt daarom aangeraden om kozijnen en deuren in een neutrale tint te nemen die overal bij past. Doorgaans wordt er daarom gekozen voor wit.

Maar de mogelijkheden in de kleuren van kunststof worden naarmate de tijd verstrijkt wel steeds uitgebreider. Waar je kunststof voorheen alleen in neutrale kleuren kon krijgen, zoals wit, grijs en zwart, is het tegenwoordig ook mogelijk om meer unieke of speciale kleuren te nemen. Zo is het voor iedereen mogelijk om zijn of haar woning milieubewuster te maken, zonder dat zij hun smaak hoeven aan te passen.

Foto: pasja1000/Pixabay