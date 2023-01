Dit zijn de voordelen van timemanagement op de werkvloer

GRONINGEN – Het goed beheren van tijd kan je veel voordelen opleveren, zowel bij het werken als privé. In dit artikel lees je welke voordelen time management jou allemaal kan bieden op de werkvloer.

Herken je het probleem dat je jouw werkdag begint met het kijken naar wat je die dag allemaal moet doen, en in de stress raakt van alle taken die je uit moet voeren? Dan ben je zeker niet de enige. Vaak heb je alle taken aan het einde van de dag wel af, maar heb je toch die stress en druk gevoeld gedurende de dag. Dit is natuurlijk niet prettig en kost je bovendien veel energie.

Wat is time management?

Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem, namelijk time management. Dit houdt in dat je jouw dagelijkse taken kunt organiseren en prioriteren. Door middel van een time management training kun je leren hoe dit moet, zodat je meer controle krijgt over je taken, een hogere concentratie krijgt en daardoor dus minder stress ervaart. Laten we ingaan op de voordelen die het goed beheersen van time management jou kunnen brengen.

Voordelen van timemanagement

Misschien wel het belangrijkste voordeel is dat je productiviteit met behulp van time management flink omhoog schiet. Doordat je van tevoren als het ware je dag al hebt gepland, weet je meteen waar je aan toe bent. Je weet welke taken je als eerste uit gaat voeren én hoe lang je overal mee bezig bent. Doordat je dus een soort deadline voor jezelf stelt, zul je vrijwel meteen merken dat je een stuk productiever te werk gaat.

Minder stress en druk

Het gevolg van het productiever te werk gaan, is dat je een stuk minder stress en druk zal ervaren. Je weet namelijk altijd waar je aan toe bent, en je weet dat je dingen af gaat krijgen. Dit geeft een groot gevoel van controle en zelfverzekerdheid, waardoor je minder stress zal ervaren. Je zult dus merken dat je een stuk lekkerder in je vel zit en ook met meer plezier naar je werk toe gaat. Het is daarom heel goed voor je mentale gezondheid om time management goed te beheersen.

Invloed op collega’s

Het goed beheren van je tijd heeft overigens niet alleen een positieve invloed op jezelf, maar ook op je collega’s. Wanneer zij zien dat je met plezier aan het werk gaat en al je taken op tijd af hebt, zullen zij zich afvragen hoe je dat doet. Je kunt ze dus inspireren en motiveren om hetzelfde te doen. En bovendien kan de energie aanstekelijk werken op de werkvloer.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels