Doel van het experiment gesloten coffeeshopketen

GRONINGEN – De overheid is in 2020 gestart met het experiment gesloten coffeeshopketen.

Dit experiment is opgezet met verschillende doelen. In de eerste plaats gaat het om het reguleren van de distributie en levering van verschillende wietproducten. Dat begint al bij de wietzaadjes. In 10 gemeenten van het land wordt gekeken of door het wegnemen van het illegale karakter veel bekende problemen ook kunnen worden weggenomen. Het is van waarde om te zien hoe het klassieke gedoogbeleid op een moderne manier kan worden toegepast. Dit komt mede doordat de wereld natuurlijk ook flink veranderd is door de jaren heen.

Telen met een vergunning

Een belangrijk voordeel van het experiment is dat verschillende telers nu met een vergunning aan de slag kunnen om de coffeeshops te bevoorraden. Zij zorgen onder andere dat de juiste verschillende wietsoorten de juiste kwaliteitseisen halen. Daardoor is het ook voor de consument dus een vooruitgang wanneer deze legale werkwijze binnen de keten wordt doorgevoerd. Ook het verpakken van de juiste hoeveelheden op de juiste wijze wordt op deze manier veel beter verzorgd. Dit maakt het dus ook voor de rest van de branche direct interessant. De proef moet veel inzicht in de verschillende zaken bieden.

Veranderingen in de coffeeshops

De vraag is natuurlijk ook wat de consument hiervan zal merken. De zogenaamde wietproef leidt er bijvoorbeeld toe dat de specialist voortaan ook de producten gaat verkopen zoals ze verpakt zijn door de teler. Ook dit moet zorgen dat de kwaliteit beter behouden blijft. Daarnaast is de mate van voorlichting en verslavingspreventie nog meer in handen van de coffeeshops komen te liggen. Doordat de specialistische teler meer te bieden heeft, wordt het voor de coffeeshophouder wel gemakkelijker om deze zaken beter in de hand te houden. Dit is ook voor een belangrijk deel het doel dat de overheid heeft.

Meer rust in gemeentes

Het doel van de proef is ook om meer rust in de gemeentes waar coffeeshops te vinden zijn te realiseren. Door het deel van de levering en distributie uit de illegaliteit te halen, zal ook een mate van decriminalisering plaatsvinden. Met als voordeel dat dit minder overlast met zich meebrengt. Waardoor gemeentes minder hoeven te handhaven en zich dus op andere zaken kunnen richten. Terwijl het voor de telers en shophouders juist gemakkelijker wordt om hun zaken op een gezonde manier te doen. Dat maakt het voor alle partijen dus een belangrijke optie om te verkennen.

