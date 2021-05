Drie dingen waar een relatiegeschenk aan moet voldoen

GRONINGEN – Nu we elkaar vanwege het coronavirus minder face-to-face zien, bieden relatiegeschenken meer dan ooit een uitkomst om zakenrelaties alsnog te bedanken. Maar waar moet een goed relatiegeschenk aan voldoen?

Relatiegeschenken bieden een goede manier om zakenrelaties te bedanken voor het vertrouwen dat zij in jouw bedrijf hebben gesteld. Maar wat is nou precies een relatiegeschenk? De meeste mensen denken bij relatiegeschenken al snel aan de bekende pennen, mokken of bidons. Maar vrijwel elk product kan als een geschenk fungeren, zolang het maar aan een eisen dingen voldoet. Je kunt een hoop unieke en originele cadeaus verzinnen voor je zakenrelaties en in dit artikel lees je waar zo’n relatiegeschenk in ieder geval aan moet voldoen.

Het moet te bedrukken zijn

Het meest herkenbare van ieder relatiegeschenk, ongeacht het product dat je geeft, is dat het nagenoeg altijd bedrukt is met een logo en een bedrijfsnaam. Waarom dat van belang is? Een relatiegeschenk is namelijk iets waarmee je je klanten niet alleen je dankbaarheid wilt tonen, maar ook waarmee je naamsbekendheid bij hen wilt creëren. Aan de hand van een geschenk met daarop jouw gegevens, wordt de ontvanger namelijk steeds opnieuw aan jouw bedrijf herinnerd.

Wanneer de klant jouw relatiegeschenk regelmatig gebruikt, ziet hij of zij jouw logo en/of bedrijfsnaam dus steeds opnieuw voorbij komen. Op die manier raakt hij of zij er steeds meer vertrouwd mee en dat kan mogelijk sneller leiden naar een nieuwe deal. Daarnaast kunnen ook anderen in contact komen met jouw relatiegeschenk, zoals werknemers of andere klanten van je relatie. Het is dus van belang dat ieder relatiegeschenk te bedrukken moet zijn. Je weet immers nooit wie het ziet of waar het terecht komt en welke deals daar vervolgens uit kunnen ontstaan!

Kies iets dat waarde toevoegt

Naast dat je een geschenk geeft om je relatie te bedanken, is het verstandig om iets te geven waar hij of zij ook daadwerkelijk iets aan heeft. Het komt regelmatig voor dat men iets weggeeft waarvan de ontvanger eigenlijk niet weet wat hij of zij er mee moet. Maar je wilt natuurlijk niet dat een geschenk ergens in een la terecht komt -of erger nog- in de prullenbak belandt. Daarom is het goed om iets te geven wat je zelf ook zou willen krijgen en beter zelfs: iets dat veelvuldig wordt gebruikt. Op die manier komt jouw bedrijfsnaam of logo om de haverklap voorbij.

Duurzame relatiegeschenken

Als derde en laatste is het belangrijk om een relatiegeschenk te geven dat duurzaam is. Doorgaans wordt er bij het uitzoeken van relatiegeschenken niet gekeken naar de herkomst van het product of de wijze van productie. Maar vandaag de dag is het meer dan ooit van belang om te kiezen voor een duurzaam product. Daarmee help je niet alleen de wereld, maar laat je ook zien uit welk hout je gesneden bent. Katoenen tassen bedrukken zou bijvoorbeeld een mooi geschenk zijn. Zo’n product gaat langer mee waardoor je van je geschenk dus een blijvende herinnering maakt!

Foto: aiiapromogifts/Pixabay