Drie ergonomische artikelen voor ieder kantoor

GRONINGEN – Het kantoor is dé plek voor iedere onderneming waar gewerkt kan worden door al het personeel. Het is belangrijk dat iedereen op een goede manier op het kantoor kan werken. Een goede werksituatie is afhankelijk van diverse factoren. Zo dient er een goede werkplek te zijn, dienen de secundaire arbeids faciliteiten goed te zijn en dient er een goede sfeer te zijn op het kantoor.

De werkplek en de secundaire arbeids faciliteiten zijn dingen die je als bedrijf bewust kunt verbeteren. Denk bij secundaire arbeids faciliteiten aan producten als een koffiezetapparaat, een zithoek of een leuke lunchruimte. De werkplek zelf is echter het belangrijkst als het gaat om een goede werksituatie! In deze blog geven we je drie tips hoe je de werkplek kunt verbeteren aan de hand van ergonomische artikelen.

Bureaustoel

De bureaustoel is hetgeen waar alle werknemers bijna de gehele dag op zitten. Het is daarom erg belangrijk om over goede bureaustoelen te beschikken. Met goede bureaustoelen worden ergonomische bureaustoelen bedoeld. Denk hierbij aan een stoel die in hoogte verstelbaar is, ondersteuning in de (onder)rug heeft en daarnaast over armleuningen beschikt. Een goede bureaustoel zorgt ervoor dat de medewerkers hier makkelijk 8 uur in kunnen werken zonder enige fysieke klachten te hoeven ondervinden.

Bureau

Het bureau is de stabiele basis van de werkplek. Het is daarom ook erg belangrijk dat de bureaus niet kunnen wiebelen. Kies daarom voor bureaus met stevige poten. Een ideaal bureau heeft stabiele poten die wel in hoogte verstelbaar zijn. Als de poten in hoogte verstelbaar zijn wordt het bureau een zit sta bureau. Een zit sta bureau geeft de medewerkers de mogelijkheid om gedurende de dag van werkpositie te wisselen. Dit zorgt voor een betere bloedstroom en daarmee een gezondere werkplek!

Muis

Een ondergewaardeerd ergonomisch stuk meubilair is de ergonomische muis. Een standaard muis zorgt er namelijk voor dat de hand behoorlijk moet klemmen om de muis te kunnen gebruiken. Dit is geen natuurlijke houding van de hand en kan al snel schade veroorzaken. Er staat namelijk de gehele dag door meer spanning op zowel de hand als de pols. Een RSI, ofwel een Repetitive Strain Injury ligt bij het gebruik van een normale muis al snel op de loer.

Foto: Austin Distel/Unsplash