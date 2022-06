Drie voorbeelden van bijzondere studies in Groningen

GRONINGEN – Studeren in het noorden kan op verschillende gebieden, daarom focussen we in deze blog op 3 speciale opleidingen.

Medisch Röntgen specialist

Een Medisch Röntgen specialist bekijkt de resultaten van diverse scans en schrijft daarbij vervolgstappen uit. Denk hierbij aan resultaten analyseren, besprekingen voeren met andere experts binnen het ziekenhuis en het opzetten van behandelingen.

Door de technologische ontwikkelingen kent dit beroep steeds minder contact met de patiënt. Hierom is het aan te raden om interesse te hebben in het ICT-vak, omdat je voortdurend werkt met digitale apparaten. Om Medisch Röntgen specialist te worden, volg je een vijfjarige opleiding waarbij je afstudeert in een vakgebied, zoals nucleaire radiologie.

Archeologie

Zit de drang naar de verre geschiedenis te onderzoeken in je bloed? Dan is de een studie archeologie zeker iets voor jou. Tijdens deze educatie leer je in het eerste jaar over de Griekse oudheid, de prehistorie van Nederland, de archeologie in het Romeinse tijdperk en maak je kennis met de materialen om een domein door te lichten.

In de overige twee studiejaren richt je je steeds meer op een specifiek thema door keuzegroepen te bij te wonen. En als je het diploma ontvangt zijn er meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld inschrijven voor een master Oude Geschiedenis, verhalen opschrijven als journalist en het gebied inspecteren voordat de eerste palen in de grond gaan. Dat laatste betekent doen waar je passie ligt, namelijk informatie uit tijdlijn noteren van een locatie.

Cloud & infrastructure technician

En tot slot het beroep waarop het internet draait. In deze functie beheer je de ICT-netwerken met uiteenlopende zaken als functieomschrijving. Je moet daarbij onder andere denken aan het instellen van een Windows-programma, nieuwe software programmeren en de beveiliging napluizen van een systeem. De vakken waarvoor je opdrachten maakt in de opleidingsjaren zijn erop gericht om data te interpreteren en daarop in te spelen. Een illustratie daarvan is een update doorvoeren of de code herschrijven.

Er staan bovendien veel vacatures open voor een cloud & infrastructure technician, omdat ieder bedrijf werkt met computers en daarmee data vergaat dat op een effectieve wijze een opslagplek moet vinden voor de langere termijn. Deze zogeheten cloud diensten kunnen alleen blijven functioneren wanneer een deskundige de situatie in de gaten houdt, met andere woorden: een vak met volop baankansen.

Foto: RAEng_Publications/Pixabay