Dronebewijs nodig om met drone te mogen vliegen

GRONINGEN – Vanaf 31 december 2020 is er in de Europese Unie een verplicht certificaat nodig om buiten te mogen vliegen met een drone. Het zogeheten EU Dronebewijs is verplicht voor zowel particulieren als bedrijven.

Met het mooie lenteweer op komst en het vieren van zomervakanties in eigen land, lijken hobbies als het vliegen met een drone of ander onbemand luchtvaartuig weer een opmars te maken. Maar iedereen die met een drone vliegt, moet zich sinds dit jaar registreren voor een drone certificaat. Daarvoor is het succesvol afronden van een speciale drone opleiding nu verplicht. Deze verplichting komt voort uit Europese regelgeving, die is bedoeld om de luchtvaartveiligheid te verbeteren.

Uniforme regels in de EU

Eerder liet de Nederlandse politie tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog weten dat zij niet zat te wachten op strengere regels voor het recreatief vliegen met een drone. Omdat de regels destijds continu veranderden, waren deze nauwelijks te handhaven. Tot 2018 waren de regels voor recreatieve drone-gebruikers namelijk al zes keer aangepast. Echter is er inmiddels uniforme regelgeving opgesteld door de EU, die overal en voor iedereen in de Europese Unie geldt: zowel voor particulieren als bedrijven.

Twee drone-certificaten

De EU heeft een tweetal certificaten ontwikkeld, namelijk het basiscertificaat A1-A3 en een aanvullend certificaat A2. Welk type certificaat je als drone-bestuurder moet hebben, is afhankelijk van het gewicht van de drone en de locatie waar je wil vliegen. Wie een drone vliegt vanaf 250 gram heeft altijd het basiscertificaat nodig. Maar wie met een toestel van 500 gram tot 2 kilogram in de bebouwde omgeving wil vliegen, zal hiervoor een aanvullend certificaat moeten halen. Voor een (speelgoed)drone tot 250 gram en zonder camera is geen dronebewijs benodigd.

Erkende vliegschool

Wie zijn of haar EU dronebewijs wil halen, dient zich in te schrijven bij een door het het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) erkende vliegschool. Daar leert men de regels rondom het vliegen met een drone in een zogeheten Drone Class, veelal in de vorm van een digitale leeromgeving. Na deze training legt men een examen af en kan het drone-certificaat online worden aangevraagd bij het RDW. IenW heeft een lijst opgesteld van zo’n tien erkende vliegscholen voor het doen van een online kennistest. Eén van de vliegscholen om het EU Dronebewijs te halen is Drone Class.

Foto: Paul_Henri/Pixabay