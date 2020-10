‘Duurzame producten steeds populairder’

De online aankopen stijgen al jaren achter elkaar en de verwachting is dat dit nog wel even doorzet. Vooral in coronatijd namen online verkopen explosief toe. In de artikelen die mensen online kopen is een mooie trend te zien: steeds vaker koopt men duurzame producten.

Er zijn veel verschillende duurzame producten. Denk aan artikelen waarmee je water bespaart zoals een waterbesparende douchekop. Maar ook producten die je energierekening omlaag brengen. LED-lampen, een koelkastthermometer, tijdschakelaar, of een pompschakelaar voor vloerverwarming brengen het elektriciteitsverbruik omlaag. Door het aanbrengen van radiatorfolie, vensterfolie of tochtstrips verbruik je minder gas.

Duurzame alternatieven

Maar duurzame producten hoeven niet alleen met energie of water te maken hebben. Allerlei producten kunnen duurzaam zijn. Zo zijn er steeds meer duurzame alternatieven voor producten die niet als duurzaam bekend staan. Vaak gaat om vervangers van plastic producten. Denk bijvoorbeeld aan bamboe rietjes in plaats van de bekende plastic drinkrietjes.

Sowieso is plastic een groot probleem in onze consumptiemaatschappij. Er moet een eind komen aan het gemak waarmee men plastic gebruikt. En hoe normaal iedereen dat vindt. Loop eens door een supermarkt en verontwaardig je over alle plastic. Onnodig in plastic verpakte groenten kun je vervolgens in een plastic zakje stoppen. Enorm veel plastic verpakkingsmateriaal zie je overal. Er zijn schappen vol frisdrank en water in plastic flesjes. Die komen bij het vuilnis terecht terwijl men nieuwe koopt.

Meer besef

Maar er is hoop. Steeds meer mensen zien dat plastic het milieu vervuilt. Onnodig, want er zijn veel alternatieven. Denk aan hervulbare drinkflessen om water of frisdrank in te doen. Die drinkflessen kunnen zelfs van (duurzaam) plastic gemaakt zijn. Of neem het voorbeeld van de drinkrietjes. Als alleen al alle fastfoodketens afstappen van de plastic variant, scheelt dat enorm! Gelukkig is er steeds meer besef, bij particulieren en bedrijven.

Ook jonge ouders kiezer er steeds vaker voor om verantwoorde producten te gebruiken. Ze kopen duurzame baby artikelen, biologische voeding en spenen zonder chemische stoffen. Ook als ze ouder worden komen de kinderen steeds vaker in contact met duurzame artikelen zoals speelgoed dat gemaakt is van natuurlijke producten en onder eerlijke omstandigheden.

Dit alles biedt hoop. Door vanaf jonge leeftijd kinderen bewust te maken van duurzaamheid, moet het in een toekomstige generatie heel normaal zijn om verantwoord te consumeren. Dat ze het gek vinden dat wij destijds zoveel plastic verbruikten. Dat is het nu toch eigenlijk ook al?

