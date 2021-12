Echtpaar uit Niekerk presenteert eerste Filipijnse kookboek in Nederland

NIEKERK – Remco en Ellie Pijper uit Niekerk hebben als kerstactie een kookboek gemaakt met Filipijnse recepten, aangevuld met verhalen van gezinnen die hun stichting ondersteunt. De Filipijnse ambassadeur Jose Eduardo Malaya en de Groningse chef-kok Steven Klein Nijenhuis hebben eind vorige week de eerste exemplaren in ontvangst genomen. De opbrengst komt ten goede aan kansarme kinderen in de Filipijnen.

Het boek ‘Masarap! Het Filipijnse kookboek met een verhaal’ is het allereerste Filipijnse kookboek in Nederland en staat vol met traditionele Filipijnse recepten. De recepten worden gedeeld door de echte locals: de mensen die bereikt worden door de hulp van stichting Sparrow. De titel van kookboek ‘Masarap!’ is het Filipijnse woord voor ‘lekker’ of ‘heerlijk’.

Remco Pijper, oprichter en directeur van Stichting Sparrow, is trots op het resultaat. “Met dit boek willen we deze mensen laten zien door hen naar de keuken van de lezer te brengen. Zij hebben de recepten voor dit boek aangedragen en zij leggen ook de recepten uit. Het hele team, vele sponsorkinderen en ouders waren betrokken bij de totstandkoming van dit kookboek.”

Met de opbrengst van het kookboek willen Remco en Ellie Pijper in de Filipijnen een nieuw studiehuis inrichten. Het aantal kinderen in het onderwijsprogramma van Stichting Sparrow groeit de laatste tijd hard, wat maakt dat er nieuwe faciliteiten nodig zijn om hen goed te begeleiden.

Over de auteurs

Remco en Ellie Pijper hebben 7 jaar op de Filipijnen gewoond. Daar richtten zij Stichting Sparrow op om kansarme kinderen toegang tot onderwijs te geven. Via hun studiehuis, met een team van leerkrachten en maatschappelijk werkers, geven zij op maat gemaakte begeleiding. Hun doel is dat ieder kind een beroepsdiploma haalt. Het boek is te bestellen via stichtingsparrow.nl/kookboek en vanaf januari ook verkrijgbaar in de boekhandel.

Foto: Remco en Ellie Pijper