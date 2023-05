Een advocaat inschakelen: slim of niet?

GRONINGEN – Soms is het slim of zelfs noodzakelijk om een advocaat in te huren. Dit kan bij strafzaken een advocaat strafrecht zijn of bij burgerlijke zaken een advocaat privaatrecht. Het maakt niet uit wat voor een conflict je hebt, je kan dan een advocaat inschakelen die persoonlijk voor je werkt. Let er wel op dat het inhuren van een advocaat nooit goedkoop gaat zijn en als je je zaak verliest dan ben je al je geld kwijt en betaal je dus. Het is dus belangrijk om van tevoren goed te weten waar je aan toe bent en hoe groot de kans is dat je de zaak gaat winnen.

Inhuren

Voordat je echt besluit met een advocaat te gaan werken, is het verstandig om gebruik te maken van een gratis intakegesprek. Dit intakegesprek kost je ongeveer een half uur van je tijd. Je kan hier kijken of je de advocaat vertrouwt en je bespreekt het conflict waar je mogelijk een zaak van wil maken. Heb je alles uitgelegd? Dan zegt de advocaat je hoe groot je winkansen waarschijnlijk zijn. Ook wordt er een kostenplaatje geschetst, hieruit kun je opmaken of het slim is om met de zaak door te gaan. Of het slim is of niet om een advocaat in te huren ligt dus helemaal aan je conflict. Let op: het uurtarief van een advocaat ligt niet standaard van tevoren vast.

Kosten

Je betaalt de reiskosten, maar ook de gebruikskosten van het kantoor. Misschien moet er zelfs een ander gespecialiseerd persoon ingehuurd worden, waardoor de kosten hoger uitvallen. Komt er uiteindelijk echt een rechtszaak dan worden de kosten in rekening gebracht. Win je de zaak, dan worden alle kosten achteraf terugbetaald. Kan je een advocaat niet betalen? Dan maak je misschien kans op een pro deo advocaat, maar of dit daadwerkelijk zo is hangt van je inkomen af.

Juridische vertegenwoordiging

Als je dus voor de zaak gaat, dan zal de advocaat die je hebt ingehuurd je vertegenwoordigen voor juridische procedures. Denk aan juridische documenten, het onderhandelen met de tegenpartij, het bijwonen van de hoorzitting en het pleiten in de rechtbank. Vertrouw je advocaat tijdens dit proces, hij of zij zal je altijd begeleiden en de zaak zo goed mogelijk proberen te maken voor je. Hij of zij kijkt naar relevante wetten en regelgeving voor je zaak en maken hier een strategie omheen. Ook is het belangrijk om te weten dat je advocaat alles geheim moet houden. Advocaten moeten voldoen aan strikte regels van vertrouwen en ethiek.

