Een begrafenisverzekering of een reguliere uitvaartverzekering kiezen?

Een uitvaart kost ontzettend veel geld. Voor een gemiddelde uitvaart betaalt u tegenwoordig toch al snel 7500 euro. De meeste Nederlanders hebben hier echter geen weet van en schatten de kosten aanzienlijk lager in. Om te voorkomen dat uw nabestaanden voor onverwacht hoge kosten komen te staan nadat u sterft, sluit u een uitvaartverzekering af. Met zo’n verzekering spaart u als het ware voor uw eigen uitvaart. Hoe eerder u hiermee begint, des te lager de premie is. Indien u op zoek gaat naar een uitvaartverzekering, komt u verschillende mogelijkheden tegen. Zo moet u onder meer kiezen tussen een begrafenisverzekering of een reguliere uitvaartverzekering. Maar wat is de beste keuze? In deze tekst helpen wij u hierbij.

Wat is een begrafenisverzekering?

Wanneer u overlijdt, wordt u begraven of gecremeerd. Sommige mensen laten deze keuze over aan de nabestaanden. Vaak wordt er vlak voor overlijden echter al over de voorkeur gesproken. Er zijn daarnaast mensen die absoluut niet begraven of gecremeerd willen worden. Weet u ook al dat u na uw overlijden begraven wilt worden? Dan is de keuze voor een uitvaartverzekering geen lastige. In dat geval kunt u namelijk voor beide kiezen.

Met behulp van een begrafenisverzekering zorgt u ervoor dat de kosten voor uw begrafenis (gedeeltelijk) vergoed worden. Bij een begrafenisverzekering betaalt u maandelijks premie. Hierdoor spaart u een bedrag op dat na uw overlijden vrijkomt. Grote voordeel hiervan is dat uw nabestaanden niet opdraaien voor de kosten van uw begrafenis. Wilt u meer weten? Kijk hier voor meer informatie over een begrafenisverzekering.

Verschil met een reguliere uitvaartverzekering

Een begrafenisverzekering wordt vaak een uitvaartverzekering genoemd. Dit klopt ook, maar u moet weten dat er ook verschillen zijn met een reguliere uitvaartverzekering. Sluit u een begrafenisverzekering af? Dan is het bijvoorbeeld niet mogelijk om na overlijden toch te kiezen voor crematie. U heeft immers betaald voor een begrafenis. Een crematie behoort in dat geval wel tot de mogelijkheden, maar nabestaanden draaien dan wel volledig op voor de kosten ervan. Sluit daarom nooit klakkeloos een begrafenisverzekering af, maar bedenk u eerst goed of dit wel de beste keuze is. Met een uitvaartverzekering kunt u daarentegen voor zowel een begrafenis als crematie kiezen.

Kapitaal of natura?

Wilt u zich verzekeren tegen kosten voor uw uitvaart? Dan moet u allereerst kiezen uit een begrafenisverzekering of reguliere uitvaartverzekering. Dit is echter niet de enige keuze die u maakt. Nee, want u moet ook kiezen uit natura of kapitaal. Indien u kiest voor een kapitaalverzekering verzekert u een bedrag. Dit bedrag komt vrij na overlijden, waardoor nabestaanden dit naar eigen invulling kunnen gebruiken voor de uitvaart. Bij een naturaverzekering verzekert u zich voor bepaalde producten en diensten. Vindt u het lastig om te kiezen? Dan is een combinatieverzekering mogelijk wat voor u. Bij zo’n verzekering krijgt u een beetje van beiden. U verzekert zich voor producten en diensten, maar daarnaast wordt er ook een geldbedrag uitgekeerd.

Uitvaarverzekeringen vergelijken

Weet u nog niet zeker of u een begrafenis of crematie wilt na uw overlijden? Neem dan geen overhaaste beslissing. Begin daarom altijd met een oriëntatie. U weet inmiddels wat de verschillen zijn tussen een begrafenisverzekering en een reguliere uitvaartverzekering. Dit maakt het kiezen al een stukje makkelijker. Vergelijk verschillende verzekering daarnaast ook met elkaar. Richt u hierbij niet alleen tot de premie, maar kijk vooral naar de inhoud van de verzekering. U wilt immers zo goed mogelijk verzekerd zijn voor een begrafenis of crematie. Wanneer u de tijd neemt om de verzekeringen met elkaar te vergelijken, slaagt u er ongetwijfeld in een weloverwogen keuze te maken. Een goede vergelijking kunt u maken op de website: Uitvaartverzekeringvergelijken.com.

Foto: RobVanDerMeijden/Pixabay