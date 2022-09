Een borstvergroting: Welke mogelijkheden zijn er allemaal?

GRONINGEN – Er zijn tegenwoordig allerlei technieken om een borstvergroting te laten uitvoeren. Welke mogelijkheden zijn er allemaal? En wat is het verschil hiertussen?

Het laten vergroten (of verkleinen) van borsten is vandaag de dag een veel voorkomende chirurgische ingreep. Waar er vroeger nog een taboe op lag, laten bekende Nederlanders, influencers, maar ook door vrouwen die dichter bij je staan hun borsten vergroten. Door de jaren heen is het veranderen van iets aan ons lichaam namelijk steeds normaler geworden, denk bijvoorbeeld aan je tanden bleken, een haartransplantatie en dus ook de borstvergroting.

Siliconen of water

Zoals bij elke behandeling zijn er ook bij het vergroten van borsten verschillende mogelijkheden. De meest bekende en meest gekozen vorm van borstvergroting is via siliconen, beter bekend als borstimplantaten. Met deze implantaten kunnen de borsten voller en ronder worden gemaakt. Maar je kunt tegenwoordig ook kiezen voor implantaten met water. Het omhulsel van dit type implantaat is nog steeds van siliconen gemaakt, maar deze zijn gevuld met zoutwater dat van nature ook in het menselijk lichaam voorkomt.

Eigen lichaamsvet

Een andere vorm van borstvergroting met een substantie dat in ons eigen lichaam voorkomt is borstvergroting met vet, oftewel lipofilling. Deze techniek wint steeds meer aan populariteit. Via liposuctie wordt het lichaamsvet uit bijvoorbeeld de buik, benen of heupen gehaald. Vervolgens wordt dit gezuiverd en ontdaan van bloed en schadelijke cellen, zodat alleen de gezonde en levende cellen in de borsten worden geïnjecteerd. En doordat enkel lichaamseigen stof wordt ingebracht, is de kans op complicaties minimaal. Met lipofilling kon doorgaans één cupmaat worden vergroot, maar er zijn inmiddels nieuwe methodes ontwikkeld waarbij borsten ook via deze techniek meerdere cupmaten kunnen worden vergroot.

Borstlift

Recentelijk lijken er steeds vaker verhalen in het nieuws te verschijnen dat vrouwen hun implantaten laten verwijderen zonder deze opnieuw op te vullen. En wie ooit een borstvergroting heeft gedaan met siliconen en haar borstimplantaten verwijderen wil zonder deze opnieuw op te vullen, kiest er in sommige gevallen voor om de borsten dan via een borstlift wat omhoog te plaatsen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de borsten niet gaan hangen. Soms wordt deze techniek echter ook gebruikt in combinatie met een borstvergroting.

Uitvoerig consult

Hoewel de kans op complicaties bij een borstvergroting klein lijkt, brengt natuurlijk elke medische behandeling risico’s met zich mee. Het is daarom van belang om altijd eerst een uitvoerig consult te doen bij een gespecialiseerde arts of kliniek. Bovendien is een borstvergroting maatwerk en wat voor wie het beste is, verschilt dus per persoon. Laat je vooraf dus altijd goed en uitgebreid informeren door een ervaren specialist.

Foto: KlausHausmann/Pixabay