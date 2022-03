Een gezonde leefstijl: zo creëer je die

GRONINGEN – Het nieuwe jaar is al een tijdje bezig, maar gelukkig is het nooit te laat voor goede voornemens!

Wil jij al jaren je manier van leven beteren en gezondere keuzes maken? In de praktijk kan het soms best lastig zijn om aan je doelen te werken. Het is daarom belangrijk dat je haalbare doelen stelt. Als je bijvoorbeeld nooit sport, is het niet handig om als doel te hebben ineens vijf dagen per week te sporten. Onthoud dat de kleinste veranderingen vaak zorgen voor het grootste effect! In deze blog lees je over haalbare tips om een gezonde leefstijl te krijgen. Veel succes!

Beweging

Beweging is ontzettend belangrijk en hoort dan ook bij een gezond leven. Wanneer je elke dag 30 minuten beweegt is dat al genoeg. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om elke avond een stukje te gaan wandelen of fietsen. De meeste mensen vinden de lente en de zomer ideale seizoenen om er lekker op uit te gaan voor een lange wandeling, door het heerlijke zonnige weer, maar juist in de herfst en winter kan het ook heerlijk zijn om een wandeling te maken. De natuur ziet er in deze seizoenen prachtig uit en het kan heerlijk zijn een frisse neus te halen in de buitenlucht, om daarna weer lekker binnen op te warmen voor de kachel met bijvoorbeeld een warme chocolademelk.

Genieten van de natuur en de buitenlucht: hoe heerlijk is dat. Bij het maken van een wandeling zijn goede schoenen erg belangrijk. Voor je rug en voor je voeten is goede ondersteuning erg waardevol. Wanneer je te veel kilometers loopt op schoenen die geen steun bieden, kun je vervelende klachten oplopen, ook op langere termijn. Schaf dus een paar schoenen aan die passen bij jouw voet en je zult merken dat je ineens veel langere stukken kunt lopen.

Pak de trap

Woon je in een flat of werk je in een gebouw met meerdere etages? Het is vaak het makkelijkst om lekker met de lift te gaan. Dat gaat natuurlijk een stuk sneller dan wanneer je met de trap gaat en het is een makkelijke optie. Maar toch is het een tip om juist wel de trap te pakken. Het kost misschien eventjes wat meer moeite, maar het is heel goed voor je conditie. Ook zul je merken dat hoe vaker je de trap neemt, hoe gemakkelijker je dit af zal gaan. Je conditie zal hierdoor steeds beter en beter worden.

Voeding

Ook gezonde voeding hoort bij een gezonde leefstijl. Probeer geen verzadigde vetten te eten, maar juist voor onverzadigde vetten te kiezen. Onverzadigde vetten zijn namelijk de goede vetten. Die vind je onder andere in avocado, vette vis en noten. Verder zit dit in plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie, olijfolie en lijnzaadolie en in boters, zoals halvarine en margarine. Ook zijn groentes ontzettend gezond. Zorg er dan ook voor dat je elke dag minstens 250 gram groente eet. Verder is het belangrijk niet te veel zout te eten en om veel volkoren producten te eten. Deze vind je in bijvoorbeeld volkorenbrood, zilvervliesrijst en volkorenpasta.

Foto: Arek Adeoye/Unsplash