Ann Summers: een merk voor vrouwen, gerund door vrouwen

GRONINGEN – Ann Summers is een merk voor vrouwen, gerund door vrouwen, dat staat voor empowerment van vrouwen op zowel seksueel als zakelijk gebied.

In 1973 werd het bedrijf opgericht door David Gold, maar sinds 1993 heeft zijn dochter Jacqueline Gold het roer overgenomen. Inmiddels heeft het merk 20 winkels, een groot online publiek en ruim 20.000 Party Plan Ambassadors waarmee zij samenwerkt; een leger aan vrouwelijke ondernemers waar Ann Summer enorm trots op is!

In de afgelopen 50 jaar is Ann Summers een toonaangevende autoriteit op het gebied van seks geworden en hebben ze ervoor gezorgd dat elke vrouw de middelen heeft om zich zelfverzekerd te voelen in haar seksualiteit. Het merk wil ervoor zorgen dat vrouwen zich vertegenwoordigd, gezien en gehoord voelen. Zo legt Natalie Amosu, Marketing Director van Ann Summers, uit: “We verkopen niet alleen lingerie en sextoys, we zijn er om verandering te stimuleren, grenzen te verleggen en seksuele empowerment van vrouwen over de hele wereld te promoten.”

De invloed van COVID-19

De missie van Ann Summers is de afgelopen jaren niet veranderd, maar de manier van zaken doen wel. Online is steeds belangrijker geworden, zeker door de COVID-19 pandemie. Bovendien heeft Ann Summers van de pandemie geleerd dat het juist in moeilijke tijden belangrijk is om vrouwen in staat te stellen de controle te nemen. Dat geldt ook op zakelijk vlak. “We zijn ons er enorm van bewust hoe zwaar dit jaar financieel voor iedereen is, maar we hebben 20.000 ambassadeurs waarvan er 17.000 nieuw zijn sinds dit jaar. Het is fantastisch om vrouwen te helpen bij de start van hun bedrijf in een tijd waarin zij zich anders misschien verloren zouden voelen”, legt Natalie uit.

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Ann Summers. Het bedrijf blijft kijken naar wat ze hieraan kunnen verbeteren: “keep our minds dirty, but our conscience clean!“

Uitdagingen op social media

Ann Summers vindt het belangrijk dat, wanneer je een van haar social media kanalen bezoekt, je daar een versie van jezelf kunt tegenkomen. Zo vertelt Natalie: “Inclusiviteit zit in ons DNA. We hebben een divers assortiment van maat 32A tot en met 44HH en we willen dat dit ook wordt vertegenwoordigd op onze kanalen.” Daarbij worstelt Ann Summers nog wel met de oneerlijkheid in het social media beleid. Waar mannenhuid online wel gezien mag worden, wordt content van zelfverzekerde en sexy vrouwen in valentijn lingerie vaak geblokkeerd. Natalie zich hierdoor niet uit het veld slaan: “We zijn altijd bezig geweest het het verleggen van grenzen en vechten voor gelijkheid. Ik weet nog dat ik ooit eens ben uitgelachen in een directiekamer omdat ik suggereerde dat vrouwen echt van seks houden. Moet je je eens voorstellen dat dit ooit een punt ter discussie was! Dan zijn we toch al van ver gekomen.”

Christine le Duc X Ann Summers

Het begrip voor elkaar is de kracht van de samenwerking tussen Christine le Duc en Ann Summers. Voor beide merken geldt dat de vrouwen die er werken hun plaats hebben verdiend met hun talent en niet omdat de directie aan bepaalde quota’s wil voldoen. “Omdat we producten voor vrouwen maken is het essentieel dat de mensen die daar beslissingen over nemen een de klant van nature kunnen begrijpen”, stelt Natalie. “Dat onze beide bedrijven al zo lang bestaan is denk ik hét bewijs dat vrouwen weten wat we doen. Toen ik voor het eerst in de detailhandel begon was het een echte mannencultuur. Het is zo leuk om samen te werken met een ander merk dat dat hard heeft gewerkt om dit te doorbreken. Dit inspireert andere vrouwen om vooruit te komen in het bedrijfsleven!”

Foto: Victoria_Borodinova/Pixabay