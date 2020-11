‘Eén op de tien mannen heeft last van erectieprobleem’

GRONINGEN – Een op de tien mannen heeft wel eens last van erectieproblemen. Dat blijkt uit informatie van Thuisarts.nl. Hoe ontstaat een erectieprobleem precies en wat kun je er tegen doen? We vertellen het je in dit artikel.

Een erectie is simpelweg het stijf worden van de penis. Dit gebeurt doorgaans wanneer een man seksueel opgewonden raakt, bijvoorbeeld door gedachten of gevoelens. Maar ook hormonen, zenuwen en bloedvaten spelen hierbij een rol. Bij seksuele opwinding sturen de hersenen via de zenuwbanen prikkels naar de bloedvaten van de penis, waardoor een erectie ontstaat.

Wanneer de penis niet stijf wordt of blijft tijdens geslachtsgemeenschap hoeft dat geen probleem te zijn. Het kan elke man een keer overkomen. Bovendien is het algemeen bekend dat de erectie van de man minder sterk is naarmate hij ouder wordt. Maar wanneer het vaker voorkomt en het de seksuele daad in de weg gaat staan, kan het mogelijk wel een probleem vormen.

Oorzaken van erectieproblemen

Eén op de tien mannen blijkt regelmatig last te hebben van erectieproblemen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zou een erectieprobleem een gevolg kunnen zijn van psychische, seksuele of lichamelijke oorzaken, bijwerkingen van medicijnen, een beschadiging van zenuwen of een ongezonde leefstijl. Meestal spelen verschillende factoren tegelijk een rol, zoals het vernauwen van de bloedvaten bij iemand die rookt.

Verhelpen van erectieprobleem

Het niet kunnen krijgen van een erectie kan onzeker maken. En dat kan er vervolgens weer voor zorgen dat het nog lastiger wordt om een erectie te krijgen. Gelukkig is er in veel gevallen iets aan te doen en soms kan de erectie ook vanzelf weer beter worden. Ga allereerst op zoek naar de oorzaken die mogelijk een rol spelen en bespreek deze gedachten met je huisarts. Sommige mannen vinden het eng om hierover te praten, maar huisartsen zijn dit gewend en vinden het niet meer dan normaal.

Meestal kom je een paar keer terug bij je huisarts om te bespreken hoe het gaat. In de tussentijd kan de arts bijvoorbeeld natuurlijke erectiepillen voorschrijven. Je kunt deze tijdelijk of voor een langere periode gebruiken. Daarnaast zou je nog een seksuoloog kunnen vragen voor info over erectiepillen en andere manieren die helpen. Vertrouw in ieder geval nooit blind op informatie op het internet, maar maak als je last hebt van een erectie die minder is, of helemaal niet komt, altijd eerst een afspraak met je huisarts.

Foto: Charles Deluvio/Unsplash