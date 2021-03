Een persoonlijk moederdag sieraad kopen in Groningen

GRONINGEN – Op zondag 9 mei is het weer Moederdag, hét ideale moment om je moeder te verrassen met een leuk en persoonlijk moederdagcadeau. Wat ga jij geven?

Hoewel onze mama’s natuurlijk elke dag in het zonnetje zouden moeten staan, laten we tijdens Moederdag extra veel weten hoeveel we onze moeders waarderen. Het is dé dag waarop we een kleinigheidje geven en dank je wel zeggen. Maar wat zijn nu echt de perfecte moederdag cadeaus om te geven? Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders, maar het kunnen bijvoorbeeld persoonlijke sieraden zijn. Denk daarbij aan een ketting met een naam erin gegraveerd, een mooie ring, een leuke set oorbellen, armbanden of misschien zelfs een horloge.

Moeder-dochter (arm)band

Wanneer je kijkt naar de trends van het moment, springen persoonlijke sieraden voor Moederdag er zeker uit. Zo verkopen ze bij de boutique van sieradenwinkel My Jewellery in Groningen bijvoorbeeld een moeder en dochter armband, een set die uit twee losse armbandjes bestaat, maar toch bij elkaar horen. Op die manier worden moeder en dochter dagelijks herinnert aan de speciale moeder-dochter band die ze met elkaar hebben. Het dochterarmbandje wordt tevens los verkocht, dus het is ook een leuk cadeau om samen te geven als je nog zussen (of broers) hebt. Want met deze armband heb je iets om voor altijd samen te delen.

Sieraden personaliseren

Andere moederdagcadeaus die je zou kunnen personaliseren, zijn bijvoorbeeld sieraden die je kunt voorzien van letters. Hierbij kun je denken een sieraad met daarop alleen de eerste letter van de voornaam van jou en/of je moeder. Met een zogenoemde cubes ketting kun je makkelijk meerdere letters aan een ketting hangen. Deze kun je namelijk helemaal personaliseren met verschillende initial cubes. Houd je moeder niet zo van kettingen? Dan kun je ervoor kiezen om de initialen in een ring of armband te laten graveren. Dit is natuurlijk ook mogelijk aan de binnenkant van een horloge, maar op die manier kun je er alleen niet makkelijk naar kijken.

Persoonlijk cadeau

Weet je nog niet wat je als moederdagcadeau wilt geven? Denk dan zeker eens aan sieraden. Sieraden zijn tijdloos en dus altijd leuk als moederdagcadeau. En zelfs een sieraad met een hartje zou al veelzeggend zijn. Maar je kunt natuurlijk ook meerdere kleine moederdagcadeaus met elkaar combineren. Mooie sieraden hoeven niet duur te zijn, dus misschien zou je daarnaast nog lekker met z’n tweeën uit eten kunnen gaan. Want hoe leuk en gezellig is het als je samen gaat dineren? Maar zo zijn er nog tal van andere cadeaus te bedenken. Jij kent je moeder het beste, dus denk er goed over na en maak het cadeau persoonlijk. Dan geef je altijd iets speciaals!

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels