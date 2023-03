Een populair hotel in Groningen beginnen dankzij deze 4 tips

GRONINGEN – Wil je een hotel in Groningen starten? Deze 4 zaken zorgen ervoor dat jouw hotel al snel populair wordt.

Steeds meer Nederlanders hebben ontdekt hoe gezellig Groningen kan zijn. Daardoor zijn weekendtrips naar deze stad helemaal in trek. Echter beschikt Groningen niet over zoveel hotels, waardoor het zeker geen slecht idee is om zelf een klein hotel te starten in deze stad. Maak jij ook deze overweging? Dan is het handig om deze blog aandachtig door te nemen, want hierin lees je 4 tips om ervoor te zorgen dat je hotel binnen mum van tijd populair wordt.

De bedden

In de eerste plaats is het van groot belang om goede ​​hotelbedden aan te schaffen wanneer je wilt dat je hotel snel populair wordt. De meeste mensen boeken namelijk een hotel om verwend te worden of minimaal goed te kunnen slapen op een plek buitenshuis. Hiervoor is een goed hotelbed een essentiële voorwaarde. Zorg er daarom voor dat je voor goed bedden kiest voor je gasten, want zo zullen ze mogelijk snel terugkomen. Het komt zelfs geregeld voor dat klanten je aanraden aan anderen, puur door je bedden. Op plekken als hethotelbed.nl kun je meestal goede deals vinden voor hotelbedden.

Je marketing

Ten tweede is goede marketing van onschatbare waarde als je een populair hotel wilt worden. Besteed bijvoorbeeld tijd aan het maken van leuke online video’s die jouw hotel zo goed mogelijk presenteren en plaats ze op social media. Ook kun je het voordeel van influencers gebruiken; laat bijvoorbeeld een bekende Nederlander jouw hotel promoten via social media. Daarbij is het ook belangrijk om zo veel mogelijk informatie over je hotel op je website te plaatsen.

Een unieke ervaring geven aan gasten

Verder is het van groot belang om een unieke ervaring te geven aan je gasten. Dit kan door bijvoorbeeld een speciale welkomstdrank of een kleine attentie bij aankomst, maar het kan ook door bepaalde diensten aan te bieden in je hotel. Denk bijvoorbeeld aan een sauna of spa, die niet dagelijks als standaard wordt gezien in hotels en gasten verrast.

Een goede locatie hebben

Tot slot is het belangrijk om goed na te denken over waar je hotel komt te staan. Zorg ervoor dat het bijvoorbeeld dicht genoeg bij de stad ligt, maar ook op een rustige plek zodat je gasten optimaal kunnen genieten van hun verblijf. Ook moet je opletten voor wat er in de directe omgeving te beleven is, denk bijvoorbeeld aan eet- en winkelmogelijkheden die je gasten zouden kunnen gebruiken. De beste locaties voor een hotel in Groningen zijn het centrum zelf, Oosterpoort en de Oranjebuurt.

Al met al heb je nu alles wat je nodig hebt om succesvol een populair hotel te worden in Groningen. Succes!

Foto: ManuelaJaeger/Pixabay