GRONINGEN – Heb je altijd al de droom gehad om een eigen webwinkel te starten? In dit artikel lees je een aantal tips om een vliegende start te maken.

Wil jij gaan ondernemen of ben je al ondernemer met een fysieke winkel en wil je ook een eigen webshop beginnen? Dan zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Het is heerlijk om mensen producten aan te kunnen bieden waar jij voor de volle honderd procent achter staat, of producten die je zelf nog mist in het dagelijks leven. Een webwinkel is daar bij uitstek het middel voor. Maar voordat je een online shop start, zijn er wel een aantal zaken van belang die goed zijn om te weten.

Wees uniek!

Voor een (web)winkel is het belangrijk dat je een onderscheidend aanbod hebt. Er zijn ontzettend veel webwinkels die allemaal producten aanbieden. Hoe zorg je er dan voor dat mensen kiezen voor jouw winkel? Dat doe je door een uniek aanbod te bedenken: wat kunnen mensen mogelijk nog missen in het dagelijks leven? Of wat kun jij beter doen dan de concurrentie? Belangrijk daarbij is om ook voor een USP (Unique Selling Point) te kiezen. Hierbij kun je denken aan het bieden van een goede klantervaring, snelle levertijden of lage prijzen.

Software kiezen

Nadat je weet welke producten je wilt verkopen in je webwinkel, is de volgende stap natuurlijk dat deze winkel wordt opgezet. Misschien heb je al een beeld van hoe je wilt dat de website eruit ziet, en wat deze allemaal voor mogelijkheden zou moeten kunnen bieden. Via softwarepakketten kun je tegenwoordig een webwinkel opstarten zonder technische kennis. Je laat deze software installeren, zoekt simpelweg een ontwerp uit en voegt vervolgens je teksten, afbeeldingen en producten toe. Eén van de meest belangrijke aspecten daarbij is of je kiest voor het kopen (Open Source) of huren (Software as a Service) van deze software.

Investeer in SEO

Nadat de webwinkel werkt en je de producten online aanbiedt, is het tijd om klanten te trekken. Hoe zorg je ervoor dat jouw webwinkel opvalt tussen alle concurrentie? Dit doe je door te investeren in SEO (Search Engine Optimization), ofwel zoekmachine-optimalisatie. SEO omvat alle werkzaamheden die ervoor zorgen dat jouw webwinkel hoger in de zoekresultaten komt te staan, waardoor mensen jouw winkel sneller zullen zien en wellicht sneller een aankoop zullen doen. Zowel voor de bouw van de webshop als voor het SEO-traject doe je er verstandig aan om een specialist in de arm te nemen.

Foto: Tumisu/Pixabay