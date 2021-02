Eenvoudig besparen in 2021

GRONINGEN – Hoe vaak neem je zelf echt even de tijd om te bekijken waar je maandelijks of jaarlijks nog wat geld kunt besparen? Waarschijnlijk doe je dat niet vaak. En je bent niet de enige. In dit artikel helpen we je op hier een beetje mee op weg met twee concrete tips.

Alles in 1 pakket

Hoe lang heb je thuis al hetzelfde abonnement voor internet, tv en bellen? De kans is vrij groot dat u dat een flinke tijd geleden heeft uitgekozen en vervolgens nooit meer heeft gewijzigd en ernaar heeft omgekeken. Het is toch allemaal hetzelfde? Ja en nee. Er zijn verschillende aanbieders die zich allemaal op een andere manier ontwikkelen qua producten en prijzen.

Om te beginnen kun je je afvragen of een alles in 1 pakket nog wel nodig is. Waarom? We hebben tegenwoordig meer en meer mobiele abonnementen waarbij we onbeperkt belminuten hebben. Het lijkt dan ook steeds minder nodig om thuis nog een vaste telefoonlijn te hebben. Heb je er nog wel eentje? Vraag jezelf dan eens af hoe vaak je die nog gebruikt of kun je het allemaal wel af met jouw mobiele telefoon? Een abonnement zonder vaste telefoon scheelt bij de meeste aanbieders niet heel veel, maar waarom zou je iets aanhouden wat je niet (meer) gebruikt.

Los van wat je momenteel wel of niet gebruikt qua vaste telefonie is de kans groot dat de behoefte qua internet en televisie gebruik inmiddels aardig is veranderd. Maak je met het gezin met zijn allen vaker tegelijkertijd gebruik intensief gebruik van het internet? Dan is de kans dat je huidige pakket niet helemaal meer voldoet. Kijk dan zeker eens om je heen. Bedenk wat je precies nodig hebt en kijk wat er leverbaar is op jouw adres. Als je de overstap gaat wagen dan kun je vaak rekenen op een mooie actie die je de eerste maanden flink wat geld kan besparen. Mogelijk kom je sowieso wel uit bij een goedkoper pakket. Dat scheelt je langere tijd elke maand geld.

Kleding met korting

Iets heel anders waar we structureel geld aan uitgeven: kleding. En dan het liefst natuurlijk de nieuwe collectie. Want die bevat de nieuwste kleuren die dit seizoen in de mode zijn. Nieuwe kleding kopen doen we maar al te graag. Nog net even dat shirtje in een andere kleur die we nog niet in de kast hebben hangen of nog even een paar nieuwe sneakers omdat we de lente of zomer in ons bol krijgen na de donkere wintermaanden. Allemaal erg logisch, maar ook op nieuwe kleding kun je flink wat besparen.

Als je niet zo gehecht bent aan de nieuwste items aan het begin van het seizoen kun je jouw slag slaan in de sale periodes. Maar als je wel graag het nieuwste van het nieuwste koopt dan is Glamour Day een dag om in de gaten te houden. Een dag primair gericht op vrouwen, maar ook voor mannen zijn er steeds meer shops en merken die meedoen. Op deze dag kun je rekenen op maar liefst 20% korting op het nieuwste van het nieuwste. Dat is toch heerlijk geld besparen als je toch van plan bent om te gaan shoppen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken waar je naar kunt kijken als het gaat om besparen, waaronder de juiste zorgverzekering, goedkopere energie, shoppen op kortingsdagen en zo kunnen we nog wel even door gaan. Het begint vaak met net even de tijd nemen en een vergelijking maken. We wensen je veel bespaarplezier dit jaar!

Foto: Maitree Rimthong/Pexels