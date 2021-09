Eeuwige jeugd door je tong te poetsen? Dr Nathan Bryan zegt van wel

GRONINGEN – Voor steeds meer mensen is het dagelijks reinigen van de tong even vanzelfsprekend als je tanden poetsen. Dat is in meerdere opzichten een goed idee. Met tongschrapen verbeter je het evenwicht van de mondflora, waardoor de schadelijke bacteriën het afleggen tegen gunstige bacteriën. De eerste winst die je hiermee pakt is een frissere adem en minder risico op tandvleesproblemen.

Dr. Nathan Bryan is een gerenommeerde wetenschapper in de moleculaire geneeskunde en biochemie, en specialist op het gebied van stikstofmonoxide. Deze molecuul speelt een rol in veel processen in het lichaam, waaronder de afgifte van zuurstof en voedingsstoffen aan de cellen en het herstel ervan.

Drie factoren die kunnen bijdragen aan veroudering

Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten wordt veroudering veroorzaakt door drie factoren. Bij veroudering:

gaan de telomeren aan het einde van onze chromosomen minder goed werken. Daardoor wordt ons DNA steeds minder adequaat gekopieerd en verslechtert de kwaliteit.

worden de mitochondriën, piepkleine energiecentrales in onze lichaamscellen, minder efficiënt. Daardoor kunnen ze de cellen steeds minder goed van energie voorzien.

worden de stamcellen minder efficiënt, waardoor ze de schade in het lichaam steeds minder goed kunnen herstellen.

Volgens Dr. Bryan helpt stikstofmonoxide om deze drie verouderingsprocessen te af te remmen. Een gezonde mondflora verhoogt het gehalte aan stikstofmonoxide in je lichaam. Door dagelijks 5 seconden je tong te reinigen kun je de groei van gunstige bacteriën bevorderen en daarmee de hoeveelheid stikstofmonoxide in je lichaam verhogen.

Conclusie: een goede tongschraper is de eenvoudigste en voordeligste manier om langer gezond en jong te blijven. Volgens Eigenaar Peter Esch van DeMondzorzgaak is de Oravall elektrische tongreiniger het meest gewild. Oravall is een tongschraper die niet alleen de oppervlakte van de tong poetst, maar ook de binnenste tongweefsels grondig meeneemt.

Foto: Anthony Shkraba/Pexels