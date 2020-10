Er verandert veel rondom online kansspelen

Vanaf 1 juli volgend jaar gaat het eindelijk gebeuren. Vanaf die dag gaat namelijk de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (KOA) in werking, en kunnen Nederlandse wed- en gokliefhebbers volledig legaal terecht bij een van de vele buitenlandse bookmakers . Wat houdt deze nieuwe wet echter precies in, en welke voor- en nadelen brengt deze met zich mee?

De huidige situatie

De huidige Nederlandse gokwet stamt uit het internetloze 1964, oftewel uit een periode waarin we af en toe een gokje waagden aan de fruitautomaat in het café of bij de sigarenboer een toto-formuliertje invulden. De opkomst van het internet heeft de gok- en wedwereld echter totaal veranderd. Jaarlijks wagen meer dan 1,8 miljoen Nederlanders een gokje bij een van de vele in het buitenland gevestigde online gokkantoren. Deze gokkantoren hebben echter geen vergunning om in ons land casinospellen en sportweddenschappen aan te bieden, aangezien dat onder de huidige wet niet mogelijk is.

Het spelen via dergelijke gokkantoren is dus eigenlijk illegaal, al staat de Kansspelautoriteit (KSA) dit toch oogluikend toe: “Wij richten ons in eerste instantie op de aanbieders van een illegaal kansspel, en niet op de spelers.” Diverse gokkantoren kregen in het verleden al forse boetes opgelegd omdat zij zich in de ogen van de KSA te veel richtten op de Nederlandse markt, maar het gebrek aan controle is de toezichthouder en de Nederlandse overheid al jaren een doorn in het oog. De nieuwe wet KOA moet daar verandering in brengen.

Betrouwbaarheid staat voorop

De nieuwe wet KOA moet er dus voor gaan zorgen dat online gokken en wedden op sport legaal wordt. De KSA verwacht volgend jaar ongeveer negentig vergunningen uit te delen, al worden geïnteresseerde gokkantoren eerst grondig gescreend. Financiële zekerheid en consumentenbetrouwbaarheid staan daarbij voorop, maar ook zaken als bedrijfsstructuur, transparantie en onafhankelijke keuringen worden nauwlettend onder de loep genomen.

Je zult je als speler dus geen zorgen hoeven te maken over de betrouwbaarheid van de gokkantoren die deze strenge selectieprocedure weten te doorstaan. Een streng selectiebeleid voor geïnteresseerde gokkantoren is uiteraard een goede zaak, al zit hier ook een keerzijde aan. Daarover later meer.

Meer aandacht voor gokverslaving

Gokkantoren die een vergunning voor de Nederlandse markt weten te bemachtigen worden tevens verplicht om actief mee te helpen om gokverslaving tegen te gaan. Zo dienen zij elkaar te waarschuwen over spelers met potentiële gokproblemen.

Ook moet er een register komen waarin probleemspelers zichzelf tijdelijk kunnen uitsluiten van deelname, waarna zij worden doorverwezen naar hulp. Tevens moet iedere speler vooraf aangeven hoeveel hij bereid is om te vergokken, om op die manier sneller in te kunnen grijpen bij een mogelijke gokverslaving in de dop.

Meer belastinggeld voor de overheid

De nieuwe wet KOA is ook goed nieuws voor de Nederlandse schatkist. Op dit moment zijn spelers nog zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belasting over hun winsten, maar daar komt vanaf volgend jaar verandering in.

Zodra de KOA ingaat verschuift deze verantwoordelijkheid naar de gokkantoren, die dus automatisch een gedeelte van jouw winsten doorsluizen naar de belastingdienst. Dit zou de Nederlandse overheid naar schatting zo’n 175 miljoen euro extra opleveren, omdat op dit moment lang niet alle gokliefhebbers belasting betalen over hun gokwinsten. Het is als speler natuurlijk handig dat je hier straks geen omkijken meer naar hebt, al kleven ook hier enkele grote nadelen aan.

De nadelen van de nieuwe wet KOA

Dat Nederland het online gokken en wedden op sport eindelijk gaat reguleren is in principe natuurlijk een goede zaak, want het komt de betrouwbaarheid alleen maar ten goede. Toch zitten er wel degelijk enkele donkere kanten aan de nieuwe wet KOA.

Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen of het selectiebeleid van de KSA misschien niet te streng is. Met name de kleinere gokkantoren zullen moeite hebben om aan alle eisen te kunnen voldoen, ondanks dat zij met licenties van betrouwbare kansspelautoriteiten als de Malta Gaming Authority of de Gibraltar Gambling Commissioner hun zaakjes prima op orde hebben. Deze gokkantoren grijpen wellicht naast een Nederlandse vergunning, maar zijn daarmee niet zomaar van het toneel verdwenen. Integendeel, zij zouden weleens kunnen profiteren van het Nederlandse beleid. De kansspelbelasting van Malta en Gibraltar is immers veel lager dan die van Nederland, dat een van de allerhoogste tarieven van Europa hanteert.

De gokkantoren die wel een Nederlandse vergunning krijgen zullen dus meer geld kwijt aan belastingen, en zullen dit ongetwijfeld doorrekenen aan de spelers. Dat zal waarschijnlijk resulteren in lagere welkomstbonussen en slechtere uitbetalingen. De Nederlandse overheid hoopt dat straks minimaal 80% van alle Nederlandse gokliefhebbers zal spelen via een gokkantoor met een licentie van de KSA, maar met name de meer serieuze spelers zullen waarschijnlijk toch kiezen voor de gokkantoren met de beste uitbetalingen.

Verder maakt ook verslavingszorgverlener Jellinek zich zorgen over de KOA, omdat gokkantoren vanaf het ingaan van deze wet reclame mogen maken. “Het probleem met die reclames is dat het een aanzuigende werking krijgt,” aldus woordvoerder Floor Bakkum. “Jongeren zien zo’n reclame in hun scherm en denken: hé leuk, dat ga ik ook eens proberen. Er zal hoe dan ook bijvangst komen en die nieuwe groep kan een verslaving ontwikkelen.”

Conclusie

De aanstaande nieuwe wet KOA gaat grote gevolgen hebben voor Nederlandse gokliefhebbers. Het feit dat de KSA en de Nederlandse overheid het gokken en wedden op sport eindelijk echt willen gaan reguleren is een goede zaak, want dat kan de veiligheid en betrouwbaarheid alleen maar ten goede komen. Het strenge selectiebeleid en het hoge Nederlandse belastingtarief zouden echter roet in het eten kunnen gooien, terwijl ik mij ook de bezorgdheid van de verslavingszorgverlening goed voor kan stellen. De nieuwe wet KOA zal daarom met name in de beginjaren vooral een soort proeftuin zijn, die ongetwijfeld nog wel een beetje bijgeschaafd zal gaan worden.

