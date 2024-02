Europa verwelkomt nieuwe ‘Right to Repair’ wetgeving

GRONINGEN – De Europese Commissie heeft haar enthousiasme uitgesproken over de voorlopige politieke overeenkomst die onlangs is bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel van maart 2023 voor gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen voor consumenten.

Deze nieuwe regelgeving zal, eenmaal aangenomen, een nieuw ‘recht op reparatie’ voor consumenten invoeren, zowel binnen als buiten de wettelijke garantie. Dit maakt het voor hen gemakkelijker en kosteneffectiever om producten te repareren in plaats van deze simpelweg te vervangen door nieuwe. Dit resulteert in besparingen voor consumenten, bevordert de circulaire economie en ondersteunt de doelstellingen van duurzame consumptie en de Europese Green Deal door afval te verminderen.

Nieuwe regels die reparatie vergemakkelijken

Als de nieuwe wetgeving geïntroduceerd is profiteren consumenten van een verlengde wettelijke garantie van één jaar als zij ervoor kiezen hun producten te laten repareren, wanneer een defect zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode. Na het verlopen van de wettelijke garantie kunnen consumenten een eenvoudigere en goedkopere reparatie van defecten aanvragen voor producten die technisch repareerbare moeten zijn, zoals tablets, smartphones, maar ook wasmachines en vaatwassers. Fabrikanten zullen verplicht worden informatie over hun reparatiediensten te publiceren, inclusief indicatieve prijzen van de meest voorkomende reparaties.

Praktische maatregelen ter ondersteuning van reparatie

De overeengekomen regels zullen de lidstaten ook verplichten om ten minste één maatregel te nemen ter bevordering van reparatie, bijvoorbeeld in de vorm van reparatiebonnen, reparatiefondsen of ondersteuning aan lokale reparatie-initiatieven. Dergelijke maatregelen kunnen worden ondersteund door EU-fondsen, zoals nu al het geval is in sommige lidstaten.

Een interessant aspect van de ondersteuning aan de reparatiebeweging is de rol van online platforms die reparateurs en consumenten met elkaar verbinden. Initiatieven zoals Mr Again spelen een cruciale rol in het faciliteren van toegang tot reparatiediensten, door een platform aan te bieden waar consumenten gemakkelijk betrouwbare reparateurs kunnen vinden en vergelijken. Dit soort diensten draagt niet alleen bij aan de vermindering van afval maar ondersteunt ook lokale economieën door kleine en middelgrote ondernemingen te promoten.

Voor meer informatie over het voorstel en de voortgang van de ‘Right to Repair’ wetgeving, bezoek de website van de Europese Commissie. Dit baanbrekende initiatief belooft een nieuwe horizon voor consumentenrechten in Europa, met een sterke nadruk op duurzaamheid en het bevorderen van een circulaire economie.

Foto: Anrita1705/Pixabay