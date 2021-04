Fietsen erg populair dankzij en ondanks corona

GRONINGEN – Nu onlangs de zomertijd weer in is gegaan en we waarschijnlijk (noodgedwongen) vakantie in eigen land zullen vieren, zal er naar verwachting veel gefietst gaan worden.

Fietsen, wielrennen, mountainbiken en fietscrossen zijn vanwege de lockdowns voor veel mensen nieuwe hobby’s geworden. We kunnen namelijk niet meer funshoppen, naar het café of naar de sportschool en voelen vaak wel urgentie om iets (actiefs) te gaan doen. Voor wie fit wil worden of blijven lijkt de fiets dus een uitkomst te bieden. Tot voor kort had een fietstochtje voor je plezier echter een stoffig imago, maar door corona maakt het niet meer uit hoe oud je bent. Fietsen is nu voor iedereen; jong en oud en dik of dun.

Bestseller van 2020

Voor (online) verkopers van fietsen was 2020 ondanks -én dankzij- het coronavirus een waar topjaar. BOVAG, de Nederlandse brancheorganisatie voor mobiliteit, en de RAI Vereniging, een organisatie die de belangen behartigt van zo’n 700 Nederlandse fabrikanten en importeurs in de mobiliteitsbranche, melden dat er vorig jaar een recordomzet van 1,65 miljard euro is gedraaid. Dat is maar liefst 31 procent meer dan het jaar ervoor. In totaal komt dat neer op ongeveer 1,1 miljoen nieuwe fietsen, waarvan 547.000 elektrische fietsen. De trouwe tweewieler is daarmee de bestseller van het afgelopen jaar gebleken.

Verken je omgeving

Wie wil beginnen met fietsen, kan ervoor kiezen om zijn of haar eigen omgeving te verkennen. Fiets bijvoorbeeld eens naar het stadspark of nabijgelegen bos of neem een fietsroute die je door de weilanden brengt. Binnen no-time ben je verder dan je denkt en ontdek je gegarandeerd nieuwe plekken waarvan je het bestaan niet afwist. Natuurlijk brengt een fiets je maar tot een beperkt punt. Je moet namelijk ook weer terug en als je geen elektrische fiets of wielrennersfiets hebt, blijf je vaak binnen een bepaalde cirkel.

Verruim je wereld

Wie een stapje verder wil en echt uit zijn of haar directe omgeving wil raken, kan er ook voor kiezen om eerst met de auto ergens naartoe te rijden om vervolgens daar te starten met fietsen. Op deze manier kun je op plekken fietsen die je waarschijnlijk niet voor mogelijk hield en verruim je zo je wereld. Maar hoe zorg je dat je je fiets de komende maanden op een juiste en veilige manier mee kunt nemen? In zo’n geval kun je denken aan een Twinny Load fietsendrager waarmee je tot twee (elektrische) fietsen achterop de auto mee kunt nemen.

Foto: StockSnap/Pixabay