Fotoalbums maken populair door coronacrisis

GRONINGEN – Het maken van online fotoboeken is sinds het uitbreken van de coronacrisis erg populair geworden. Dat blijkt uit berichtgeving van de NOS. In landen waar de lockdown strenger was, werden zelfs meer fotoboeken gemaakt.

Overal ter wereld zitten mensen thuis vanwege de coronamaatregelen en lockdowns. Door de maatregelen kunnen we onder andere niet meer naar het buitenland voor de vakantie. Daarom denken we graag terug aan momenten dat we nog wel op vakantie konden. Dat blijkt uit de verkoopcijfers van verkopers van online fotoalbums. Volgens de NOS verdienden bedrijven die online fotoboeken verkopen tot meer dan 50 procent extra aan de verkoop van fotoalbums als gevolg van de coronacrisis.

Denken aan betere tijden

Een fotoboek maken in tijden van corona blijkt erg populair. Juist nu is het leuk om terug te kijken naar een tijd toen de wereld er nog anders uitzag en je nog ‘onbezorgd’ op vakantie kon. Denk aan die cruisereis, skivakantie of stedentrip. Via een fotoalbum kan men terugdenken aan die betere tijden, want het is nog maar de vraag of er dit jaar een vakantie in het buitenland in zit. Maar naast dat het juist nu leuk is om terug te kijken naar hoe je pre-corona vakantie beleefde, zullen sommige mensen ook pas nu de tijd hebben of nemen voor het maken van een fotoboek.

Corona fotoboek maken

Anderen grijpen deze ongekende tijd juist aan om dit specifiek vast te laten leggen in een speciaal fotoalbum, want hoe bijzonder is het om je leven tijdens corona later aan de kinderen of kleinkinderen te laten zien? Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de anderhalvemetersamenleving, foto’s van het openbare leven met een mondkapje, je eerste verjaardag tijdens corona of de inrichting van je je thuiskantoor. Je kunt er zo een heel fotoboek aan wijden en dat blijkt ook te gebeuren. En in landen waar men een strengere lockdown invoerde, zoals Frankrijk, werden meer fotoboeken verkocht dan in bijvoorbeeld Scandinavië.

Een persoonlijke cadeau

Een andere mogelijke reden voor de stijging van de verkoop van fotoboeken, is dat foto’s men in tijden van isolatie en eenzaamheid dichter bij elkaar brengen. Mensen maken persoonlijke (foto)cadeaus voor vrienden en familie die ze nu niet kunnen zien of bezoeken, zoals opa en oma in het verzorgingstehuis of een zoon of dochter in het buitenland. Een fotoboek, fotokaart of ander fotoproduct is een persoonlijk cadeau en een leuke manier om iemand te verrassen in een tijd van afstand en social distancing.

