Ga creatief bezig met schilderen op nummer

GRONINGEN – Niet iedereen is een Picasso, maar met schilderen op nummer kom je aardig in de buurt! Wat is het schilderen op nummers en hoe werkt het?

Sommigen van ons kennen het misschien van vroeger, terwijl anderen er nog nooit van hebben gehoord: schilderen op nummer ofwel painting by numbers. Nee, het is niet het schilderen op muziek. Schilderen op nummer is een eenvoudige en unieke schildertechniek dat lijkt op inkleuren, maar dan met verf. Het schildersdoek, canvas of paneel heeft een voorbedrukt patroon met daarop een verzameling van diverse cijfers. Deze nummers dienen ieder een eigen kleur te krijgen en daardoor ontstaat nummer voor nummer een vorm of afbeelding.

Iedereen is een kunstenaar

Door deze simpele schildertechniek van het schilderen op nummer kan iedereen de ware kunstenaar in zichzelf laten bloeien. Met schilderen op nummer zit er namelijk een ware Rembrandt, Vermeer of Van Gogh in een ieder van ons! Het is dan ook niet verrassend dat painting by numbers op dit moment razend populair lijkt te zijn in Nederland (en daarbuiten). En niet alleen kinderen lopen ermee weg, ook schilderen op nummer volwassenen is in trek. Er zijn immers verschillende moeilijkheidsgraden waardoor iedereen kan schilderen op zijn of haar eigen niveau.

Zo is er een brede keuze aan mooie motieven en prachtige afbeeldingen die je kunt inkleuren van makkelijk naar moeilijk. Beginners kunnen werken met grote vlakken en makkelijke vormen, terwijl de meer ervaren nummerschilder een vorm of motief kan kiezen met meer nummers en dus meer gedetailleerd is. Zo blijft het schilderen op nummer voor iedereen uitdagend en kun je dus ook doorgroeien als kunstenaar. Bovendien heeft de schildertechniek ook nog eens een paar gezondheidsvoordelen. Je bent allereerst natuurlijk creatief bezig en dat helpt je om tot rust te komen en je concentratie te verbeteren.

Start met nummerschilderen

Wie wil starten met schilderen op nummer, vindt via Google tal van aanbieders die genummerde motieven en afbeeldingen verkopen. Denk aan dieren, bloemen en landschappen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een eigen foto op nummer te schilderen door een afbeelding te uploaden. Die krijg je vervolgens genummerd op doek teruggestuurd. Je kiest zelf de afmetingen van het doek, de moeilijkheidsgraad en bovendien krijgt je altijd alles meegeleverd om direct te kunnen starten. De potjes verf met daarop de nummertjes worden dus standaard bijgeleverd.

Foto: Deeana Creates/Pexels