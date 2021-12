Gedeeltelijk herstel van de reisbranche verwacht

GRONINGEN – Nadat de reisbranche meerdere jaren met flinke beperkingen te maken heeft gehad door het coronavirus, wordt in 2022 een gedeeltelijk herstel van de branche verwacht. Met name doordat er weer meer vrijheden voor reizigers mogelijk zijn dankzij de huidige vaccinatiegraad. Ook de invoer van de QR-code leid tot veel extra mogelijkheden. Door dergelijke factoren wordt weer een (lichte) groei verwacht in de toeristische sector ten opzichte van de afgelopen jaren.

De extra reismogelijkheden zullen naar verwachting niet alleen zorgen voor meer toerisme, maar ook voor meer internationaal toerisme. Er zullen weer meer mensen op vakantie kunnen en durven naar buitenlandse bestemmingen. Wel kan er een verschuiving komen tussen voorheen populaire bestemmingen naar juist minder bekende bestemmingen. De verwachting is dat meer mensen kiezen voor een rustige bestemming.

Onontdekte pareltjes

Deze verwachting is ook te merken aan de meerdere goede informatieve reiswebsites die Nederland heeft. Deze bieden steeds meer uitleg over minder bekende vakantiebestemmingen. Waar voorheen vooral veel informatie werd geboden over populaire steden, eilanden, gebieden en landen, komen tegenwoordig ook steeds meer de ‘onontdekte’ pareltjes aan bod.

Voorheen werd bij een stedentrip relatief vaak gekozen voor populaire steden als Barcelona, Londen, Parijs en Berlijn. Dit zullen geliefde bestemmingen blijven, maar een gedeelte van de bezoekers zal wellicht toch de voorkeur gaan hebben voor minder drukke steden zoals Boekarest, Stockholm, Lissabon, Porto, Dublin en Valencia. En ook bij eilanden zal deze trend zich waarschijnlijk gaan inzetten.

Positieve trend

Er wordt een gedeeltelijk verschuiving verwacht van populaire vakantie eilanden als Ibiza, Mallorca, Kreta en Kos, naar bestemmingen zoals de Azoren, Madeira, Capri, Elba en Samos. Door velen wordt deze verschuiving als een positieve trend gezien. Het coronavirus kan beter in de hand worden houden en het biedt economische kansen voor de voorheen minder populaire vakantiebestemmingen.

Foto: JoshuaWoroniecki/Pixabay