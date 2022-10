Geen duidelijkheid over terrein Holland Casino Groningen

GRONINGEN – Ruim 5 jaar na de grote brand bij Holland Casino in Groningen is er nog altijd geen duidelijkheid over het braakliggende terrein aan het Gedempte Kattendiep in de stad.

Het was landelijk nieuws toen het Holland Casino in de stad Groningen in augustus van 2017 tot grond afbrandde. Niet alleen het 1.600 vierkante meter tellende casino werd door de brand volledig verwoest, ook de ondergrondse parkeergarage moest als verloren worden beschouwd. Als gevolg van de brand verloor Groningen haar grootste en meest bekende casino en moesten fervente gokkers hun heil zoeken bij een legaal online casino, zoals Betcity.

‘Constructieve gesprekken’

Volgens het Dagblad van het Noorden voeren de gemeente Groningen en Holland Casino ‘constructieve gesprekken’, maar is er nog altijd geen duidelijkheid omtrent het braakliggende terrein in de binnenstad. Hoewel het puin al lange tijd geleden is geruimd en de omgeving met de komst van de Kattenbrug aanzienlijk is opgeknapt, ligt het terrein van het voormalige casino er vooralsnog verlaten bij. Holland Casino is nog altijd eigenaar van dat stuk grond.

Pop-up casino Roskildeweg

In de jaren na de brand heeft Holland Casino zich als pop-up casino gevestigd aan de Roskildeweg nabij het Sontplein. Aanvankelijk was het plan om terug te keren naar het Gedempte Kattendiep, waar in 2021 het nieuwe casino geopend zou worden. Maar tot op de dag van vandaag is dit nog steeds niet gerealiseerd. Sterker nog, er lijkt zelfs nog helemaal geen knoop te zijn doorgehakt over de toekomst van een nieuw casino in de binnenstad van Groningen.

Nog geen duidelijkheid

In een interview met het Dagblad van het Noorden laat woordvoerder Frank Verhoef weten dat hij het zelf ook liever anders had gezien. Nieuwe voorspellingen durft hij echter niet te doen, maar hij laat weten dat het plan om terug te keren naar het oude terrein nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Toch blijkt niets in steen gehouwen, want ook andere locaties in de stad Groningen -die op een langere termijn van 30 a 40 jaar misschien beter zouden passen- behoren volgens hem tot de mogelijkheden.

Gokken in Groningen

Kortom, wie een gokje in Groningen wil wagen kan de eerstkomende tijd terecht bij Holland Casino aan de Roskildeweg 4. Daar kan men hetzelfde spelaanbod en dezelfde horecavoorzieningen verwachten als in het voormalige casino aan het Gedempte Kattendiep. Maar let op: wil je gokken in een casino, online of op een automaat? Doe dat dan alleen bij gokbedrijven met een vergunning van de Kansspelautoriteit. Check daarom altijd eerst de Kansspelwijzer.

Foto: Google Street View