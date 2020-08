Geld besparen met sim only

Wanneer je een abonnement met toestel neemt, kunnen je maandelijks telefoonabonnement veel geld kosten. Ben je blij met je huidige toestel en hoef je niet per se de nieuwste telefoon in huis te hebben? Dan kan je het beste voor een sim only abonnement kiezen. Hiermee kan je veel geld besparen.

Voordelen van een sim only abonnement

Met een sim only abonnement betaal je alleen voor je data bundel en belminuten/sms’jes. Voor een paar euro per maand kan je al een sim only abonnement nemen. De kosten van je abonnement is helemaal afhankelijk van hoeveel data/belminuten je neemt en welke provider. Bij veel sim only providers kun je al onder de € 25,00 een databundel van 10GB met onbeperkt bellen krijgen.

Tegenwoordig is er een ruime keuze aan sim only providers waaruit je kunt kiezen. Met behulp van een sim only vergelijker kan je eenvoudig de sim only aanbieding vinden die bij jou past . Ga voordat je gaat vergelijken na wat voor soort sim only abonnement je wilt hebben. Wil je ongestoord onderweg films kijken, muziek luisteren en videobellen? Dan kan het beste kiezen voor een sim only onbeperkt internet abonnement. Wil je overstappen naar een andere provider, maar weet je niet zeker of deze provider je gaat bevallen? Dan kun je het beste kiezen voor een sim only maandelijks opzegbaar abonnement.

Tips voor het vergelijken van sim only abonnementen

Tijdens het vergelijken van sim only abonnementen is het aan te raden om te kijken welke aanbiedingen er momenteel zijn en voor welke contractduur. Je bent het goedkoopst uit met een contractduur van 2 jaar dan wanneer je kiest voor een 1 jaar abonnement. Het nadeel hieraan is dat als een provider je niet bevalt het zonde is als je er 2 jaar aan vast zit.

Om het zoeken naar de beste sim only aanbiedingen zo makkelijk mogelijk te maken, kun je online gebruik maken van verschillende vergelijksites. Dit soort websites geven je een overzicht van alle sim only abonnementen die momenteel beschikbaar zijn. Zo kun je makkelijk het goedkoopste sim only abonnement vinden die aansluit op jouw wensen.

Foto: JESHOOTS-com/Pixabay