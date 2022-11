Gewrichtspijn in de winter? Dit kun je er tegen doen

GRONINGEN – In de winter zorgt de koude temperatuur voor een slechtere doorbloeding van de spieren met gewrichtspijn tot gevolg. Wat kun je doen tegen pijnlijke gewrichten in de winter?

De wintertijd is ingegaan en de temperaturen worden kouder. Voor velen is de winter een gezellige periode, ze vinden het een gezellig seizoen en houden ervan om met elkaar rond de haard te zitten. Maar er zijn ook mensen die de winter vanwege hun gezondheid liever overslaan. Vooral voor ouderen en mensen met gewrichtspijn door chronische ziekten, zoals reuma, artritis of artrose, is het koude weer vervelend. Zij krijgen door de koude temperaturen veel last van pijnlijke gewrichten. Maar gelukkig zijn er een aantal tips om gewrichtspijn in de winter enigszins te verzachten.

Infrarood sauna

Een infrarood sauna kan bijvoorbeeld verlichting bieden voor mensen met last van pijnlijke gewrichten. In zo’n infraroodsauna wordt het lichaam rechtstreeks verwarmd via elektromagnetische straling. De panelen kunnen de warmte namelijk gemakkelijk laten doordringen in het menselijk weefsel: het lichaam wordt verwarmd voordat de lucht in de ruimte opgewarmd wordt. En hoewel infrarood sauna’s nog niet heel lang worden gebruikt, zijn ze door hun therapeutische werking inmiddels erg populair bij mensen met reuma of artritis. Het gebruik van een infrarood sauna schijnt daarnaast nog meerdere gezondheidsvoordelen te hebben.

Overwinteren

De tweede tip om gewrichtspijn (letterlijk) te ontlopen heeft eveneens te maken met warmte, namelijk door te overwinteren in een warm oord. Niet alleen warmte, maar ook droge lucht is namelijk goed tegen pijnlijke gewrichten. Dat vind je bijvoorbeeld in landen als Egypte of Spanje, denk aan Mallorca of Tenerife. Maar vanzelfsprekend is overwinteren niet voor iedereen weggelegd. Echter is het gezien de hoge inflatie in energieprijzen nu aantrekkelijker dan ooit. Bovendien kun je er een heuse vakantie van maken en zorgt de vitamine d voor een boost aan energie. Maar om te kunnen overwinteren zul je wel natuurlijk wel eerst flink moeten sparen.

Crème en zalf

Dus voor wie niet de financiële middelen heeft om op korte termijn te overwinteren, is het verstandig om zich in de winter extra warm aan te kleden. De warmte zorgt namelijk voor een betere doorbloeding van de spieren, waardoor gewrichten minder pijn doen. Dit kun je eveneens bereiken met verwarmende zalf of crème, zoals spier- en gewrichtsgel en spier- en gewrichtsolie. Hiermee hou je de gewrichten en spieren eromheen warm en soepel. Het aanbrengen van zalf of gel kan overigens niet alleen een verzachtend gevoel geven, ook werkt het vaak rustgevend.

Foto: guvo59/Pixabay