Gezellig met iedereen op stap in Groningen

GRONINGEN – Zijn jij en je vrienden op zoek naar een vervoersmiddel waarmee je met zijn allen bij elkaar kunt zitten? En wil je het openbaar vervoer het liefst vermijden? Dan is een bus de beste optie! Want wat is er nu leuker dan gewoon met zijn allen in dezelfde auto zitten, op weg naar een gezellige dag of weekend in Groningen en omgeving. Het is mogelijk om een personenbus te huren voor een zeer redelijke prijs. Er zijn verschillende personenbussen te huur, dus er zal er zeker wel eentje tussen zitten die voor jullie uitje geschikt is. Hieronder lees je daar meer over!

De 9 persoons bus

Je kunt een 9 persoons bus huren met dan ook nog ruimte voor bagage. De bus is lekker ruim en je kunt er dus ook nog behoorlijk wat in meenemen. Mocht het allemaal niet gaan passen, dan is er ook nog een mogelijkheid een dakkoffer bij te huren. Je kunt met de bus overal naartoe. Let er alleen wel op dat wanneer je een bus huurt, je aangeeft wanneer je naar het buitenland toe gaat. Daarnaast moet je er ook altijd op letten of er een verzekering bij zit en een wegenwacht service. Je wilt natuurlijk niet zonder hulp komen te staan wanneer je pech hebt.

Hoe huur ik een personen bus in Groningen?

Ga je een personenbus huren? Let dan op de volgende dingen. Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar een betrouwbaar verhuurbedrijf. Je wilt natuurlijk niet voor onverwachte kosten komen te staan. Daarnaast is het verstandig om een bedrijf bij jou in de buurt te vinden. Dan hoef je niet al te ver te rijden om de bus op te halen. Je kunt van te voren altijd het best even telefonisch contact opnemen. Niet alleen om kennis te maken, maar ook om meteen een reservering door te geven. Je moet namelijk altijd van tevoren aangeven welke datum je de personenbus wilt huren en voor hoe lang. Zo kom je gelijk ook te weten wat de precieze kosten zijn.

Wanneer je het voertuig komt ophalen, zul je samen met de verhuurder in Groningen een rondje om het voertuig lopen om te kijken of er geen schade op zit. Wanneer dat wel het geval is, kun je hier eventueel een foto van maken. Daarna krijg je uitleg hoe de bus werkt zodat je onderweg weet welke hendel je moet gebruiken wanneer het bijvoorbeeld regent. Als alles duidelijk is, ben je klaar om aan je uitje te beginnen!

Kosten en betalen

De kosten zijn afhankelijk van welk voertuig je gaat huren en van hoeveel dagen je het voertuig wilt huren. Naast de kosten van de huur, zul je ook zelf de brandstof moeten betalen. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen ook borg moet betalen. Dit kun je eventueel met een creditcard betalen of gewoon cash. Daarnaast zul je één of twee personen op moeten opgeven die achter het stuur gaan zitten. Wanneer er geen geregistreerd persoon achter het stuur zit tijdens een ongeluk, kan het zo zijn dat de verzekering geen dekking geeft.

Foto: Craig Adderley/Pexels