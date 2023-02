‘Goedkope vakantie in eigen land populair’, aldus brancheclub

GRONINGEN – Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) zullen Nederlanders dit jaar weer meer belangstelling hebben voor vakanties in eigen land in vergelijking met voor de coronacrisis. Dit komt onder meer door de stijgende prijzen voor buitenlandse vakanties, die een rol spelen in de keuze om niet naar het buitenland te gaan. Dat blijkt uit de resultaten van de Internationale Vakantiemonitor.

Het NBTC meldt dat Nederlanders vorig jaar meer dan 28 miljoen overnachtingen in eigen land boekten. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar vóór de coronacrisis. Voor dit jaar verwacht het bureau een verdere toename van 2 procent. Volgens de ondervraagden is de keuze voor Nederland naast de hogere prijzen voor buitenlandse vakanties tevens gebaseerd op de mogelijkheid om te verblijven op rustige plekken, zoals in een vakantiehuisje in Groningen.

‘Toeristische sector herstelt’

Volgens het NBTC is de bereidheid om dit jaar op vakantie te gaan ondanks de hoge prijzen toch hoog. Maar liefst een kwart van de ondervraagden heeft inmiddels al een vakantie voor 2023 geboekt en 80 procent geeft aan de intentie te hebben om nog op vakantie te gaan. Het NBTC heeft niet alleen Nederlanders ondervraagd, maar ook mensen uit Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De algemeen directeur van het NBTC verwacht dat de toeristische sector dit jaar verder zal herstellen van de gevolgen van de corona pandemie en mogelijk zelfs volledig zal herstellen. Echter, hij acht het moeilijk om te voorspellen omdat factoren zoals inflatie, energieprijzen, consumentenvertrouwen, en nog steeds aanwezige corona besmettingen, het lastiger maken om te bepalen of mensen hun vakantieplannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Hij stelt wel vast dat mensen graag willen blijven reizen en de intentie om in 2023 op vakantie te gaan hoog is.

Nederland populair bij Duitsers

Volgens het NBTC wordt Nederland door Duitsers als populaire vakantiebestemming gezien. Het verwachte aantal boekingen voor 2023 is 6,4 miljoen overnachtingen, bestaande uit zowel recreatieve als zakelijke bezoeken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het afgelopen jaar, toen Duitsers 6,2 miljoen nachten in Nederland doorbrachten. Het NBTC verwacht dat het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen in Nederland in 2023 in vergelijking met vorig jaar zal toenemen, maar nog niet op hetzelfde niveau komt als voor de coronacrisis. Het bureau schat dat het totale aantal overnachtingen door buitenlandse bezoekers uitkomt op ongeveer 92 procent van het aantal in 2019.

