Goud of zilver kopen: welke mogelijkheden zijn er allemaal?

GRONINGEN – Wil je goud of zilver kopen? Dan zijn er erg veel mogelijkheden. In dit artikel lees je in wat voor vormen je goud en zilver kunt kopen.

Wie goud of zilver wil kopen heeft ontzettend veel keus. Kies je bijvoorbeeld voor de welbekende munten, antieke sieraden of misschien voor baren? Eigenlijk hangt het af van je doel en budget, maar ook van je voorkeur. Want wat wil je bereiken met je zilver goud inkoop? Is het een investering? Is het een cadeau? Of misschien wel beide? Laten we beginnen met munten.

Munten

Zowel gouden als zilveren munten komen in allerlei maten. Vroeger werd muntgeld van zilver en goud gemaakt. Oude Nederlandse munten van voor 1967 zijn daarom relatief makkelijke een manier om aan zilver te komen. Even kijken op Marktplaats of Catawiki en je hebt er zo een paar te pakken. Maar er bestaat ook zoiets als munten die speciaal zijn gemaakt voor het beleggen. Deze beleggingsmunten wegen vaak 1 ounce en zijn verkrijgbaar in zowel goud als zilver.

Baren

Een manier om grotere hoeveelheden goud of zilver te kopen kan door middel van zogenoemde baren. Dit is een in een vorm gegoten blok van edelmetaal. Er bestaan baren van 0,1 gram tot meerdere kilo’s. Vooral voor vermogende particulieren of instanties zijn de grotere baren een interessante optie voor de inkoop goud. In de kluis van De Nederlandsche Bank liggen bijvoorbeeld wel 600 goudbaren. Maar ook voor de kleinere belegger is er genoeg keus in baren.

Sieraden

Een derde optie om edelmetalen te kopen is het aanschaffen van gouden en zilveren sieraden. Het leuke hierbij is dat je het kunt dragen, wat ze in India bijvoorbeeld heel veel doen. Koop de sieraden alleen wel bij betrouwbare partijen, want je weet niet of het echt of nep is als je het tweedehands op een rommelmarkt koopt. Sieraden van goud of zilver bevatten over het algemeen minder edelmetaal dan munten of baren. Deze vorm van goud of zilver kopen is daardoor meer voor het uiterlijk.

Digitaal

De vierde en laatste manier om edelmetalen te kopen is digitaal. En dan bedoelen we niet de bitcoin. Er zijn tegenwoordig namelijk allerlei bedrijven die zogenoemde tokens aanbieden die op hun beurt een gram goud vertegenwoordigen. Wie een token koopt, heeft als het ware het bewijs van de gram goud die in een kluis ligt opgeslagen. Het voordeel hiervan is dat je kleine aantallen kunt kopen en ook direct weer verkopen. Het nadeel is dat het digitaal is. Zonder internet heb je geen toegang meer tot je goud of zilver.

Foto: mattyh/Pixabay