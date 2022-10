Goud verkopen? Kijk eerst wat je hebt met deze checklist

GRONINGEN – Heb je ergens op zolder nog een paar oude guldens liggen? Of misschien wat sieraden van je oma? Met deze korte handleiding weet je of het van edelmetaal is en wat je er ongeveer van kunt verwachten als je het van de hand wilt doen.

Het verkopen van edelmetalen kan je veel geld opleveren. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je hebt. Zilver verkopen of goud verkopen is waarschijnlijk niet iets wat je dagelijks doet, en daarom is het aan te raden om per object enkele stappen te doorlopen. Met deze korte checklist weet je precies wat je moet doen om voldoende geld voor je waar te krijgen. Is het bijvoorbeeld wel echt edelmetaal? Hoeveel karaat is het goud? Wat is de actuele waarde? En waar of aan wie kan ik het verkopen?

1. Controleren

De eerste stap in het proces is natuurlijk het controleren of het object dat je hebt wel of niet van edelmetaal is. Hoe weet je nu of iets echt van goud of zilver is? Zonder de juiste kennis is dat nogal lastig vast te stellen. Gelukkig zijn er diverse manieren om de echtheid van edelmetaal te toetsen. Voor zowel goud als zilver bestaat er een testkit waarvoor je een beetje van het object af moet schrapen om daarna met een vloeistof te controleren of het echt is.

Ook handig om te weten is dat zowel goud als zilver niet magnetisch zijn. Zoek een sterke magneet op en kijk of het object er naartoe beweegt. Gebeurt er niets? Dan is het een grote kans dat het om echt edelmetaal gaat. Echter kan het buitenste deel van het object van goud of zilver zijn, terwijl er binnenin een ander materiaal gebruikt is. Dat is lastiger om te testen. Daarvoor heb je speciale apparaten nodig. Je kunt het dus ook laten testen bij een juwelier.

2. Keurmerken

Een juwelier zal tevens kijken of er een of meerdere keurmerken op het object te vinden zijn. Bij oude objecten kunnen deze eraf gesleten zijn en bij buitenlandse objecten kan een dergelijk teken ontbreken, maar doorgaans zijn er keurmerkjes en tekens te vinden indien het om goud of zilver gaat. In Nederland zijn hier zelfs wetten voor, waardoor goud enkel en alleen goud mag worden genoemd indien het aan het gehalte van 14 karaat voldoet. Zie je een merkje? Probeer deze dan te omschrijven en zoek het op in een zoekmachine.

3. Weegschaal

Zodra je weet of het echt edelmetaal is en hoeveel procent van het object uit goud of zilver bestaat, is het van belang om het object te wegen op een weegschaal. Een keukenweegschaal is hierbij erg handig, aangezien je op de gram nauwkeurig wilt zien hoe zwaar het weegt. De waarde hangt namelijk grotendeels van het gewicht af. Vervolgens heb je dus een indicatie van de waarde. Je kunt het object nu verkopen op bijvoorbeeld Marktplaats of Catawiki. Aan een juwelier kan ook, maar zij geven er vaak niet de actuele waarde voor.

Foto: MAKY_OREL/Pixabay