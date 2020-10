‘Groningers kopen eerder cadeaus vanwege corona’

GRONINGEN – De helft van de Groningse internetshoppers start vanwege corona eerder met cadeaus inkopen in webshops buiten de EU. Dat blijkt uit een peiling van PanelWizard, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Douane. De Douane roept online shoppers op vooraf douaneregels te checken

Ook voor sinterklaas en de kerstman is het behelpen vanwege corona. Gelukkig schieten veel Groningse hulpsinten en -kerstmannen te hulp. Om ervoor te zorgen dat pakketjes op tijd in huis zijn, koopt 52,8% van de internetshoppers dit jaar eerder cadeaus in webshops buiten de EU. De Douane start een campagne om internetaankopers te informeren dat niet alles ingevoerd mag worden. Door vooraf de regels voor online shoppen buiten de EU te checken, voorkom je verrassingen zoals bijkomende kosten of soms zelfs inbeslagname van aankopen.

Online shoppen in webshops van China tot Amerika. Steeds meer Nederlanders doen het. Sinds maart 2020 shopte 64,4% van de Nederlanders één tot drie keer in een webshop buiten de EU. Eén op de vijf (19,7%) doet dit vaker dan voor de coronapandemie. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de Nederlandse Douane onder 1.043 respondenten die weleens aankopen doen in webshops buiten de EU. De meest populaire aankopen zijn elektronica en gadgets (49,1%), kleding, schoenen, tassen en/of accessoires (40,1%) en hobby- en knutselspullen (35,6%).

Kwaliteit en veiligheid

Zo’n 90% van de online shoppers vindt de prijs en veilige en betrouwbare betaalmethoden belangrijk tot zeer belangrijk. Het voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen scoort met 62,5% beduidend lager. Laatstgenoemde kan echter een belangrijke reden zijn voor inbeslagname van pakketjes zegt douanier Jaime. “En dan zit je te wachten op iets dat mogelijk niet komt. Om dit te voorkomen adviseren wij om vóór je iets buiten de EU koopt, te checken of dit Nederland in mag. Denk aan namaak sportschoenen, maar ook aan airsoftwapens zonder vergunning.”

Goedkoop vaak duurkoop

Vanwege de kans op een langere levertijd door corona, bestellen veel mensen cadeaus eerder dan andere jaren. De Douane waarschuwt shoppers alert te zijn op koopjes. Over aankopen in een webshop buiten de EU moet je vanaf € 22 btw betalen. Controleer of deze kosten op de factuur staan. Wordt dit niet berekend in de webshop? Dan moet je deze kosten bij aflevering van je pakket betalen. Voor wie hier niet op rekent, kan dit een vervelende verrassing zijn.

Check voor je iets in een webshop buiten de EU koopt de douaneregels op Douane.nl/internetaankopen of stel je vraag aan de virtuele assistent.

Over de peiling

De peiling is van 7 tot en met 9 september 2020 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Nederlandse Douane. Aan het onderzoek namen 1.043 respondenten deel vanaf 18 jaar die weleens aankopen doen in webshops die buiten de Europese Unie gevestigd zijn.

Foto: HvdM