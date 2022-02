Groningse hoogleraar: “Ik zou de coronapas wegdoen”

GRONINGEN – Mensen die gevaccineerd zijn kunnen alsnog het coronavirus bij zich dragen. Daarom heeft de coronapas weinig zin.

Dat stelt hoogleraar Medische Microbiologie Bert Niesters van de Rijksuniversiteit Groningen in een interview met BNR Nieuwsradio. In het interview geeft de hoogleraar aan dat hij de coronapas weg zou doen. Volgens Niesters is het beter om bij klachten gewoon thuis te blijven. Hij noemt het 5G: “Gebruik vijf keer je gezonde verstand, dat werkt veel effectiever.”

Foto: WiR_Pixs/Pixabay