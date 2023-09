‘Groot deel mbo’ers wil ondernemer worden’

GRONINGEN – Het GroBusiness Ondernemersfestival in Scheemda, in De Toekomst, was dit jaar een groot succes.

Honderden ondernemers kwamen luisteren naar het programma, waarin alle relevante punten aan bod kwamen die te maken hebben met ondernemen in het hoge noorden. Verrassend is de massale aanloop naar het festival voor ondernemers niet, want steeds meer jongeren die hun studie afronden, kiezen voor het ondernemerschap. Vooral onder de mbo’ers is het percentage hoog, want de helft van de Nederlandse mbo’ers wil aan de slag als zelfstandige en wil daarbij vooral in de eigen regio aan de slag. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 556 mbo-studenten en recent afgestudeerde mbo’ers.

De aantrekkingskracht van het ondernemerschap

Veel jongeren overwegen tegenwoordig aan de slag te gaan als ondernemer. Dat kan op freelancebasis zijn, als ZZP’er of daadwerkelijk als eigenaar van een groter bedrijf met verschillende werknemers. Het ondernemerschap heeft veel aantrekkelijke kanten voor de opkomende talenten. Vooral de flexibiliteit (indelen van eigen uren, zelf kiezen van de werkzaamheden) en de groeimogelijkheden (die in vaste dienst niet altijd vanzelfsprekend blijken) zijn aantrekkelijke factoren die ervoor zorgen dat de stap naar de KVK aanzienlijk kleiner is dan vroeger.

Tegelijkertijd is het goed om op te blijven letten. Het ondernemerschap (zeker in de vorm van freelancer of ZZP’er) kent namelijk ook genoeg valkuilen en uitdagingen. Van het afdragen van belastingen tot het voeren van een complete en actuele boekhouding en van het aan kunnen trekken van klanten tot een gedegen management kunnen runnen met de volledige aansprakelijkheid. Hoewel dit grote punten zijn, is er tegenwoordig meer dan genoeg informatie te vinden op de overheidswebsites en wordt hier vanuit de scholen veel aandacht aan besteed.

Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf een geweldige start krijgt?

Er zijn tal van manieren om ervoor te zorgen dat je de beste start krijgt als ZZP´er, freelancer of ondernemer. Specialisatie is een van de belangrijkste punten en hoeft lang niet zoveel tijd en geld te kosten als je wellicht denkt. Bij In1keerVCA kun je bijvoorbeeld al binnen één dag je VCA-Basis halen, waarmee je je kunt onderscheiden van concurrenten. Tegelijkertijd is dit ook een geschikte plek voor een andere belangrijke factor: het bouwen aan je netwerk.

Je haalt geen werk binnen wanneer niemand weet wat je doet. Vertel vrienden en andere bedrijven over wat jij doet, zet een (kleine) website op en benader de media om jezelf in de schijnwerpers te zetten, zodat je binnen de kortste keren een succesvolle ondernemer kunt worden.

