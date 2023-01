Haaruitval? Dit zijn de verschillende opties voor haarwerken

GRONINGEN – Een kapsel is een belangrijk onderdeel van ieders identiteit. Haaruitval kan daarom erg vervelend zijn. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om permanent óf tijdelijk haarverlies tegen te gaan.

Haaruitval werd voorheen vaak geassocieerd met ouderdom, maar ook door een genetische achtergrond, door een ongeluk of een ziekte zoals kanker kan men te maken krijgen met het uitvallen van (hoofd)haar. Het verliezen van hoofdhaar kan erg confronterend zijn en bovenal een deuk in zelfvertrouwen veroorzaken. Gelukkig kun je er met haarwerken voor zorgen dat je weer een volle haardos hebt, waardoor kaalheid en haarverlies onzichtbaar wordt en je je zelfvertrouwen weer terugkrijgt. Bovendien is haarwerk tegenwoordig niet meer van echt te onderscheiden. Wat voor soorten haarwerken zijn er allemaal?

Haarwerken met 100% human hair

Haarwerken zijn vandaag de dag ontzettend professioneel. De werken worden gemaakt van materialen met een hoge kwaliteit en niet van echt te onderscheiden. Sommige haarwerken zijn zelfs echt. Want naast synthetische haarstukken en pruiken kun je namelijk kiezen voor 100% human hair, oftewel haarwerken die enkel en alleen zijn gemaakt van echt menselijk haar. Hierbij kun je doorgaans kiezen uit de categorieën Europees haar, Kaukasisch haar of Aziatisch haar. Elke haarsoort heeft namelijk typerende eigenschappen, zoals kleur, textuur, dichtheid en dikte. Zo steel je straks met je nieuwe krullen misschien wel de show bij het Curls&Beauty Event.

Toupet, haarstuk of pruik

Er bestaan haarwerken voor mannen en voor vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan een toupet, haarstukje of pruik. De eerste twee haarwerken zijn ideaal voor mensen met inhammen en dunnend worden haar. En voor mensen met kaalheid of meerdere kale plekken op het hoofd is een pruik mogelijk de betere keus. In alle gevallen zijn er kant-en-klare haarwerken met een (beperkte) keuze in model, haarkleur en -lengte. Op die manier kan elk haarstuk worden gepast om te kijken of het naar wens is. Maar vanzelfsprekend kan een haarwerk doorgaans ook speciaal op maat worden gemaakt.

Vergoed door zorgverzekering

Jaarlijks doen volgens kappersorganisatie ANKO ongeveer 50.000 mensen een declaratie voor haarwerk, wat neerkomt op zo’n 40 miljoen euro. Mensen die om medische redenen een haarwerk willen dragen, kunnen afhankelijk van hun type zorgverzekering namelijk een deel van dit bedrag declareren bij hun zorgverzekeraar. Het bedrag is sinds kort echter wel verlaagd en samengevoegd met het potje waaruit ook een bril en gehoorapparaat betaald moet worden.

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay