Heb je voor gekleurd haar echt een speciale shampoo nodig?

GRONINGEN – Heb je voor gekleurd haar een speciale shampoo nodig? En werkt zo’n shampoo echt? Of is het niets meer dan een slimme manier van marketing?

Er bestaan vele soorten haartypen en elk type haar heeft een goede verzorging nodig. Om dat te kunnen bereiken worden er shampoos ontworpen voor allerlei haarsoorten, gebaseerd op de huidige haarconditie en het effect dat de gebruiker wil bereiken. Wie dun haar heeft, doet er bijvoorbeeld verstandig aan om geen shampoos te gebruiken voor droog of beschadigd haar. En voor wie een droge hoofdhuid heeft, zijn er tal van shampoos met anti-roos. Al deze shampoos zijn gemaakt met een specifiek doel en bestaan zodoende uit verschillende ingrediënten.

Het nut van kleurshampoo

Ook voor geverfd haar bestaan er veel verschillende shampoos. Bijna ieder merk heeft tegenwoordig wel shampoos voor gekleurd haar, denk bijvoorbeeld aan Guhl of Fanola. Deze kleurshampoos hebben een speciale formule die helpen om geverfd haar gezond te houden. Bij het verven van haar moet het haarverf namelijk tot diep in de haarwortel komen om de natuurlijke kleur van het haar te veranderen. Tijdens dit proces komen de haarschubben open te staan en raakt het haar een beetje beschadigd. Kleurshampoo bevat voedingsstoffen om deze beschadigingen weer te herstellen en zorgt ervoor dat het haar wordt gehydrateerd.

Herstellen van haarschubben

Het is belangrijk om geverfd haar goed te verzorgen aan de hand van een shampoo die zich specifiek richt op het herstellen van de haarschubben. Wanneer de haarschubben zich herstellen, verbetert de conditie van het haar en zal de kleur niet alleen langer mooi blijven maar ook langer blijven zitten. Met de juiste kleurshampoo houd je je geverfde haar langer gekleurd en heb je dus langer profijt van de haarverf. Bovendien bevatten veel van de kleurshampoos vaak ook een UV-filter. Haar dat geverfd is kan namelijk oplichten door de zon en met een UV-filter voorkom je dat je haar wordt aangetast door zonnestralen. Kleurshampoo kan dus echt een verschil maken.

Dun of vet gekleurd haar?

Wanneer je kleurshampoo wilt gebruiken, is het van belang om een shampoo te kiezen die voor jouw haartype is gemaakt. Mensen met dun en fijn haar kunnen bijvoorbeeld het beste een kleurshampoo gebruiken zonder siliconen of met natuurlijke ingrediënten. Normale shampoos kunnen dit type haar namelijk zwaarder maken, waardoor het gaat hangen. Wie juist vet gekleurd haar heeft, doet er verstandig aan om daarnaast ook een droogshampoo te gebruiken. Gewone shampoos verwijderen namelijk talg en vet van de hoofdhuid en hoe vaker je wast, des te sneller dit weer aangemaakt wordt. Twijfel je welke shampoo je het beste kunt gebruiken? Vraag dan advies bij je kapper of kapster.

Foto: engin akyurt/Unsplash