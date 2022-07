Help, een accubrand! Hoe blus je een brand door een lithiumaccu?

GRONINGEN – Lithiumbranden schijnen steeds vaker voor te komen. Maar hoe blus je een brand waarbij lithium in het spel is?

Accu’s van elektrische fietsen, scooters en auto’s lijken tegenwoordig steeds vaker in de brand te vliegen. In zowel de stad als provincie Groningen zijn er in de afgelopen jaren al diverse meldingen geweest waarbij de lithium batterij van een elektrisch voertuig spontaan vlam begon te vatten om vervolgens te exploderen. Dit soort branden zorgt voor zeer gevaarlijke situaties. Niet alleen omdat een zogenoemde lithiumbrand ogenschijnbaar vanzelf kan ontstaan, maar ook omdat een lithiumbrand niet zomaar met een gewone brandblusser is te doven. Maar hoe dan wel?

Wat is lithium?

Lithium-Ion (Li-ion) is een licht soort metaal met een hoge energiedichtheid. Hierdoor is lithium erg geschikt als oplaadbare batterij. Bovendien laadt een lithiumbatterij ook sneller op en gaat deze langer mee dan reguliere batterijen en accu’s. Daarom wordt lithium op dit moment het meest gebruikt in batterijen van elektrische voertuigen en apparaten, zoals een mobiele telefoon, laptop en elektrisch gereedschap. Wel kent een lithiumaccu een verlies aan capaciteit naarmate deze ouder wordt. Dit proces wordt versneld bij hogere temperaturen (boven de 20 graden Celsius).

Spontane accubranden

Ondanks de vele voordelen van de lithiumbatterij, kleeft er ook een groot nadeel aan dit type accu. Het lijkt namelijk steeds vaker voor te komen dat lithiumaccu’s opeens ontbranden. Wie in Google zoekt op ‘brand accu elektrische fiets’ ziet steeds meer nieuwsberichten van branden door accu’s met grote schade tot gevolg. Wanneer lithium namelijk vlam vat, is de brand niet tot nauwelijks uit te krijgen met een gewone brandblusser. En ook als de brand geblust is, blijft de batterij vaak nog een tijdje nabranden, smeulen en hitte afgeven.

Lithium brandblussers

Vanwege het feit dat het brandverloop van een lithiumbatterij niet te vergelijken is met het verloop van een normale brand, zijn reguliere brandblussers en bestaande protocollen in deze gevallen minder goed bruikbaar. Daarom werkt men aan een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8133 met eisen voor zogenoemde lithium-accublussers. Zulke brandblussers zijn nog relatief nieuw, maar worden in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid de standaard. Het is de verwachting dat de NTA uiteindelijk wordt doorontwikkeld naar een Europese norm.

Video van een lithiumbrand

Hoe gevaarlijk een lithiumbrand kan zijn, is te zien in de onderstaande video waarin een elektrische scooter tijdens het opladen opeens in de brand vliegt.

Foto: Jan van der Wolf/Pexels