Het belang van het juiste bureau en bureaustoel

GRONINGEN – Met het thuiswerken is de kans groot dat je voor langere tijd achter elkaar op je stoel zit, dan wanneer je naar kantoor zou gaan. Daarom zijn een goede bureaustoel en bureau bij thuiswerken onmisbaar.

De afgelopen twee jaar hebben we steeds meer moeten thuiswerken. Veel mensen hadden waarschijnlijk nog geen kantoor in huis, waardoor ze een nieuw bureau of een nieuwe bureaustoel aan hebben moeten schaffen. En daarbij is het van groot belang om de juiste keus te maken. Want wanneer je achter een bureau zit of staat, is de juiste houding erg belangrijk. Hierdoor voorkom je dat je last krijgt van je nek, schouders, polsen of rug.

Ergonomische bureaustoel

Eén van de beste oplossingen om (spier)pijn als gevolg van lang achter een bureau te zitten te voorkomen, is het aanschaffen van een ergonomische bureaustoel. Ergonomie houdt in dat de omgeving (in dit geval de werkplek) wordt aangepast aan de mens. Een ergonomische bureaustoel is speciaal ontworpen om de gebruiker van een optimale zithouding te voorzien. Je kunt de stoel natuurlijk nog wel geheel naar wens instellen. Je kunt bijvoorbeeld de rugleuning, de zithoogte en de armleuningen verstellen.

Wat is de juiste zithouding?

Het hebben van een goede bureaustoel voor jouw situatie is stap één. Echter zijn er zelf ook nog een aantal dingen die je kunt doen om klachten te voorkomen. Ten eerste is het belangrijk om niet te dicht bij je computer of laptop te zitten. De beste afstand is ongeveer vijftig tot zestig centimeter van het scherm verwijderd. Hoe groter het beeldscherm is, hoe verder je er vanaf moet zitten. Maar ook de hoogte van het scherm heeft invloed op je zithouding.

Zorg ervoor dat het scherm recht voor je staat en de onderkant van het scherm in een hoek van maximaal 45 graden van je zicht is verwijderd. Als je een laptop hebt, kun je deze het beste op een laptopstandaard plaatsen, omdat je anders wel erg ver naar beneden moet kijken. Verder kun je het beste een hoek van negentig graden aanhouden voor je armen en benen en moeten je voeten plat op de grond kunnen staan.

Wat is het beste bureau?

De volgende stap is het bureau. Maar wat is het beste bureau? Dat is waarschijnlijk een ergonomisch bureau. Dit zijn vrijwel altijd bureaus die in hoogte verstelbaar zijn. Dit worden ook wel zit-sta-bureaus genoemd. Veel mensen vinden het namelijk fijn om af te wisselen tussen zitten en staan, wat natuurlijk goed is om pijn of klachten te voorkomen. Zitten wordt ook wel het nieuwe roken genoemd, dus de beste optie voor het thuiskantoor lijkt daarom een ergonomische bureaustoel in combinatie met een ergonomisch bureau.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels