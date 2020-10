Het belang van onafhankelijke en betrouwbare reviews

We bestellen vandaag de dag meer dan ooit via het internet; van het kopen van een nieuw kledingstuk en het afsluiten van je energierekening tot het boeken van een vliegvakantie of het bestellen van een pizza. Maar welke energieleverancier is het beste? Welke luchtvaartmaatschappij is het voordeligst en waar is de pizza het allerlekkerst?

Anno 2020 is het niet meer zo eenvoudig om online de juiste keuzes te maken. Door het groeiende aantal mogelijkheden is het soms knap lastig om een goed bedrijf of een goede aanbieder te vinden. Reviews maken die keuze een stuk makkelijker, want niets is zo eerlijk als een beoordeling die is geschreven door iemand die een ervaring heeft meegemaakt. En dankzij de beoordelingen die anderen hebben achtergelaten, kun jij een goed beeld krijgen van de handelswijze omtrent een aanbieder.

Betrouwbare reviews

Uit onderzoek blijkt dat we reviews van andere mensen als zeer betrouwbaar ervaren. Grote internetbedrijven als Bol.com en Coolblue weten dat als geen ander en hebben daarom reviews bij elk product staan. Maar soms lijkt er ook gerommeld te worden met reviews. Vorig jaar bleek dat negatieve reviews op Thuisbezorgd worden verwijderd en dat Thuisbezorgd daar soms zelf aan meewerkt. Ben jij van plan om binnenkort een online aankoop te doen? Vergelijk bedrijven in Nederland dan bijvoorbeeld eerst via een onafhankelijke partij, zoals Reviews.nl.

Een goed beeld

Reviews zijn niet alleen handig als je zelf een product wilt aanschaffen. Ook wanneer je iets hebt gekocht, is het goed om vervolgens jouw eigen ervaring te delen. Want hoe meer beoordelingen er te vinden zijn, des te beter is het beeld dat er over een bedrijf ontstaat. Bovendien help je hiermee ook anderen bij het maken van hun keuze. Wil je zeker zijn van je aankoop? Of wil je je ervaring delen? Lees en schrijf reviews over bedrijven op een onafhankelijk platform als Reviews.nl. Zo voorkom dat je dat jij én anderen straks voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Van klacht naar kans

Voor bedrijven is het ook belangrijk om reviews te ontvangen. Vrijwel elk bedrijf probeert een goed product of een goede dienst te leveren en het is voor hen van groot belang om goed aangeschreven te staan. Op reviewsites kunnen zij doorgaans een officieel bedrijfsprofiel aanmaken, zodat bedrijven op negatieve reviews kunnen reageren. Op die manier kan een bedrijf hun service of product verbeteren, haar klanten terugwinnen en tegelijkertijd het imago verbeteren. Andersom kan ook de consument een oplossing vinden voor een eventuele negatieve ervaring. Een win-winsituatie dus!

Foto: geralt/Pixabay