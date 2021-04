Het rijbewijs is ingevorderd, waarom en wat nu?

GRONINGEN – Waarom zal niet direct een vraag zijn die je jezelf stelt. De politieagent die het rijbewijs in beslag heeft genomen zal een uitleg hebben gegeven waarom het rijbewijs ingevorderd is. Het kan hier gaan om een overmatig gebruik van alcohol. Ook kan het gaan om een ernstige snelheidsovertreding. Het is vervelend wanneer je rijbewijs is ingenomen. Het kan trouwens ook komen door teveel openstaande boetes. Ook dan kan het rijbewijs ingenomen worden. Wat moet je nu doen? Dat is de vraag die door het hoofd spookt.

De redenen waarom een rijbewijs ingenomen kan worden

Het rijbewijs kan ingevorderd worden door een aantal situaties. Het kan gaan om een te hoog alcoholgehalte in het bloed. Bij een beginnende bestuurder is dit 0,8 promille en bij een normale bestuurder is het 1,3 promille. Ook wanneer iemand weigert om mee te werken aan een alcoholonderzoek (het bloedonderzoek of de blaastest) wordt het rijbewijs ingenomen. Rijdt je meer dan 50 kilometer per uur te hard? Of nog meer? Ook dan wordt het rijbewijs ingenomen als dit waargenomen wordt. Bij een bromfiets wordt het rijbewijs ingenomen met meer dan 30 kilometer per uur te hard. Daarnaast dus ook nog als er teveel boetes openstaan kan het een dwangmiddel worden om de boetes betaald te krijgen.

Wat gebeurt er na de invordering?

Na het invorderen van het rijbewijs door de politie zal het binnen drie dagen naar een officier van justitie gestuurd worden. Hier heeft men tien dagen de tijd om te beslissen wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. Wanneer iemand geen rijbewijs heeft is het niet toegestaan om in een motorvoertuig te rijden.

De volgende stap

Het is mogelijk om te wachten tot de officier van justitie met een beslissing komt. Wanneer het voor de rechter moet komen heeft de officier van justitie zes maanden de tijd om het voor de rechter te krijgen na het moment van invorderen.

Sneller het rijbewijs terug na een invordering

Het is natuurlijk niet prettig om te moeten wachten tot het rijbewijs weer vrij komt. Het is mogelijk om een klaagschrift te schrijven aan de rechtbank om te eisen dat het rijbewijs sneller terug moet komen dan de tien dagen. Wanneer je een baan hebt waarbij het rijbewijs nodig is, is het goed om hier gebruik van te maken. Het beste is het om hier een advocaat bij te gebruiken.

Foto: andibreit/Pixabay