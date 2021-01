Hier moet je op letten bij het afsluiten van een autoverzekering

GRONINGEN – Wanneer je in Nederland over een auto beschikt, is het wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Maar er zijn daarnaast nog vele andere mogelijkheden tot (bij)verzekeren van je voertuig. In dit artikel vatten we samen welke opties je nog meer hebt voor het laten verzekeren van je auto, zodat je op basis daarvan altijd een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Er zijn ruwweg drie verschillende soorten verzekeringen voor een auto, namelijk de WA-verzekering, de WA+-verzekering en de allriskverzekering. Echter is de keuze voor een geschikte verzekering hiermee niet meteen gemaakt. Er zijn namelijk een aantal factoren die mee kunnen spelen bij het afsluiten van de juiste autoverzekering. Veel mensen maken op dit moment ongetwijfeld nog niet gebruik van de meest voordelige verzekering voor hun auto. Om inzicht in de verschillende mogelijkheden te verkrijgen, zetten we daarom de drie type autoverzekeringen hieronder voor je op een rijtje.

WA-verzekering

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) is een basisverzekering dat voor ieder motorvoertuig in Nederland verplicht is. Dit type verzekering dekt namelijk simpelweg de schade die je bij anderen veroorzaakt. Volgens de Nederlandse wet is er vastgesteld dat er minimaal 1.120.000 euro wordt vergoed bij materiële schade en minimaal 5.600.000 euro bij personenschade. Ben je een echte brokkenpiloot en komen de kosten van de gemaakte schade boven deze bedragen uit? Dan komt het resterende bedrag mogelijk voor rekening van jou als verzekerde. Gelukkig kun je bij een aantal autoverzekeraars ook voor een hoger bedrag je auto verzekeren, maar dan betaal je natuurlijk wel een hogere premie.

Vanwege de waardevermindering van een auto wordt een WA-verzekering voornamelijk gekozen voor auto’s met een leeftijd ouder dan tien jaar. Dit type verzekering is relatief gezien namelijk de goedkoopste autoverzekering en een auto van tien jaar of ouder is meestal al flink in waarde verminderd. Toch kan de schade bij de tegenpartij groot zijn. Daarom mag je niet zonder WA-verzekering de weg op. Je loopt dan het risico om een hoge boete te krijgen van het Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Wanneer je wel de weg op gaat zonder verzekering en een ongeluk veroorzaakt, dan wordt de schade op jou persoonlijk verhaald. En bovendien is je eigen auto in dat geval niet verzekerd.

WA+-verzekering

Wil je je voor eventuele schade aan je eigen auto laten verzekeren? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om een WA+-verzekering (ook wel een beperkt casco verzekering genoemd) af te laten sluiten. Door je auto WA+ te laten verzekeren wordt namelijk niet alleen de schade die je veroorzaakt vergoed, maar ook de schade aan je eigen voertuig. Dat geldt echter alleen in gevallen wanneer deze schade door externe factoren wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, zoals schade door steenslag, storm of hagel. Maar ook bij brand, diefstal, ruitschade of een aanrijding met een dier ben je met dit type autoverzekering verzekerd.

Een WA+-verzekering is een variant tussen de WA-verzekering en de allriskverzekering en wordt doorgaans aangeraden voor auto’s die tussen de 5 en 10 jaar oud zijn. Het maximale bedrag dat bij schade wordt vergoed en het eigen risico dat je maandelijks betaalt, is in dit geval niet wettelijk vastgelegd en verschilt in tegenstelling tot bij een WA-verzekering dus per verzekeraar. Wie een dit type verzekering af wil laten afsluiten, kan dus beter eerst verschillende verzekeringen vergelijken op het internet. Op die manier kun je niet alleen kijken welke autoverzekering het goedkoopst is, maar ook welke verzekeraar het pakket aanbiedt dat het beste past bij jouw auto en situatie.

Allriskverzekering

De meest uitgebreide autoverzekering die we in Nederland kennen is de zogenoemde allriskverzekering, ook wel de volledig casco verzekering. Deze verzekering dekt niet alleen dezelfde schade die wordt vergoed als bij een WA+-verzekering, maar ook de schade die je zelf rijdt. Met een allriskverzekering ben je dus in alle gevallen verzekerd. Dit type verzekering wordt dan ook het meest gekozen bij een nieuwe auto of auto’s tot een jaar of 5 met een hoge waarde. Net als bij een WA+-verzekering, geldt ook bij een allriskverzekering dat de maximale vergoeding en het eigen risico per verzekeraar verschilt. Ook in dit geval wordt het dus aangeraden om alvorens het afsluiten van de verzekering verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken.

Aanvullende verzekeringen

Naast de bovengenoemde drie autoverzekeringen, bieden verzekeraars vaak ook nog verschillende aanvullende verzekeringen. Hierbij kun je denken aan een ongevalleninzittendenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering of een no-claimbeschermer. Bij een ongevallen-inzittendenverzekering zijn zowel bestuurder als de inzittende(n) na een ongeluk verzekerd bij blijvend letsel of overlijden. Een rechtsbijstandsverzekering houdt in dat je juridisch advies en deskundige rechtshulp vergoed krijgt en wanneer je een no-claimbeschermer hebt afgesloten, kun je elk jaar één schade claimen zonder dat je premie omhoog gaat.

Wat kost een autoverzekering?

Wil je je auto verzekeren? Door eerst alle mogelijkheden te onderzoeken kun je beter verzekeringen vergelijken en kom je erachter welke verzekering het beste past bij jouw auto. Op die manier maak je dus altijd een weloverwogen besluit, ongeacht het type verzekering dat je kiest. Het is per persoon namelijk verschillend welke verzekering en aanvullende verzekering(en) je in jouw situatie het beste kunt afsluiten. De ene persoon heeft namelijk behoefte aan andere zekerheden dan de ander. Maar één ding is voor iedereen gelijk: niemand wil onverzekerd de weg op.

Foto: stux/Pixabay