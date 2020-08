Hoe het coronavirus invloed heeft op onze boodschappen

Door het coronavirus zijn we meer hand sanitizers gaan kopen, meer zeep en mondmaskers. En dan laten we de initiële run op het toiletpapier maar even buiten beschouwing. Maar onder de oppervlakte zijn veel meer verschuivingen zichtbaar. Deze zijn met name te zien bij supermarkten en drogisterijen.

De manier waarop we boodschappen doen

Als gevolg van het coronavirus zijn veel meer mensen online hun boodschappen gaan doen. In veel regio’s konden de supermarkten de vraag niet aan en was het niet altijd mogelijk om de boodschappen te laten bezorgen. Ook in de supermarkt is alles veranderd, zoals het afstand houden bij de kassa.

Maar echt interessant wordt het als we gaan kijken naar de voedingsmiddelen die mensen kopen. Veel mensen kopen voedingsmiddelen waarvan ze weten dat deze goed zijn voor het immuunsysteem. Kennis hierover wordt opgedaan op gezondheidswebsites zoals HappyHealthy die uitzocht met welke voeding je het immuunsysteem kan versterken.

Zo ontstond er bij de (online) drogisterijen een run op vitamine C wat op meerdere plaatsen compleet uitverkocht raakte.

Trends

In de supermarkten zijn een paar trends te zien. Zo is er een groeiende groep mensen die gaan voor bewuste en gezonde voeding. Zij kopen meer onbewerkt voedsel dan anders waarbij het accent wordt gelegd op groenten en fruit.

Zij kopen ook vaker vette vissoorten en noten. Dit vanwege de omega 3 vetzuren die een rol spelen bij het immuunsysteem. Voor een optimaal functionerend is het namelijk van belang dat er een balans is tussen omega 3 en omega 6 vetzuren. Omega 6 vetzuren krijgen we eigenlijk al automatisch voldoende binnen omdat deze in veel voedingsmiddelen worden verwerkt. Om voor een balans te zorgen is het nodig om meer omega 3 rijke voedingsmiddelen te gaan eten. Dit is ook terug te zien in de verkoop van lijnzaadolie, avocado’s en extra vierge olijfolie.

Ieder mens heeft laaggradige ontstekingen in zijn lijf. Het lichaam bestrijd deze inflammatie door o.a. cholesterol naar deze ontstekingen te transporteren. Het lichaam kan deze inflammatie bestrijden maar het legt als het ware wel capaciteit op het immuunsysteem. Capaciteit die je liever reserveert om indringers zoals bacteriën en virussen te bestrijden. Door minder toegevoegde suikers en geraffineerde koolhydraten te eten worden de laaggradige ontstekingen laag gehouden. Dit is terug te zien in de boodschappen die mensen doen. Ze verruilen vaker voedingsmiddelen die geraffineerde koolhydraten bevatten in voor onbewerkte voeding. Zo wordt er iets meer havermout (onbewerkt) gegeten ten koste van cornflakes (geraffineerd). En wordt er vaker zilvervliesrijst (onbewerkt) gegeten ten koste van witte rijst.

De keuze van meer gezonde voeding ten koste van ongezonde voeding betekend wel dat de boodschappen duurder uitvallen. Dit is terug te zien in de omzetten van de supermarkten. Die zijn nog nooit zo goed geweest als het afgelopen half jaar.

In het begin van de pandemie leefde veel mensen in angst. Ze wisten niet wat zich te wachten stond en hoe ernstig het virus was. Wat daarmee meespeelde is dat een grote groep mensen in onzekerheid verkeerde met betrekking tot hun inkomen. Zouden ze het zakelijk wel gaan reden of zouden ze hun baan wel kunnen behouden. Dergelijke angsten zorgen er bij veel mensen voor dat ze troost gaan zoeken in comfort food. Een kenmerk van comfort food is dat hij rijk aan calorieën en koolhydraten is. En bovendien makkelijk klaar te maken is (of kant-en-klaar gekocht kan worden).

Een trend die zich door de pandemie heeft versterkt is die van vegan producten. Voor de pandemie was het belangrijkste argument om vegan te eten het welzijn van dieren en duurzaamheid. Sinds de pandemie zijn meer mensen vegan gaan eten en zijn er veel nieuwe vegan producten op de markt gekomen. Nu is het belangrijkste argument om vegan te eten het versterken van het immuunsysteem en het verbeteren van de algehele gezondheid.

Over de gehele linie is in de supermarkten te zien dat alles wat geassocieerd wordt met een sterker immuunsysteem en betere gezondheid gretig aftrek vindt. Ook al kost het meer.

Dit is ook terug te zien aan de bewegingen in de supermarkten. Het is drukker dan anders op de afdelingen waar het onbewerkte voedsel, zoals de groente en fruitafdeling, ligt. Ook lopen mensen er langer rond.

In het begin van de pandemie was er een run op lang houdbare producten. Zeker in het begin was niet duidelijk of de supermarkten wel open konden blijven en goed bevoorraad konden worden. Dit zorgde ervoor dat men massaal lang houdbare en diepvries producten insloeg. Nu duidelijk is geworden dat de supermarkten open blijven en de bevoorradingen geen gevaar lopen is te zien dat de verkoop van lang houdbare producten weer terug loopt naar normale niveaus.

Supplementen

Er is een grote stijging te zien in de verkoop van voedingssupplementen die het immuunsysteem ondersteunen. Supplementen die goed lopen zijn vitamine C, zink, koper, mangaan, vitamine D, multivitaminen en omega 3 supplementen. Bepaalde supplementen worden in de supermarkt verkocht maar de meer specifiek supplementen vinden via de (online) drogisterijen de weg naar de consument.

De juiste verdediging

Er zijn allerlei maatregelen door overheden afgekondigd. Denk daarbij aan het vaak handen wassen en de 1,5 meter afstand bewaren. De beste verdediging tegen het coronavirus (en andere ziekteverwekkers) is nog altijd het optimaal in conditie brengen van het eigen immuunsysteem. Mocht je onverhoopt toch besmet raken met het coronavirus dan is het de kracht van het immuunsysteem die, grotendeels, bepaalt hoe het lichaam erop reageert en hoe snel je weer beter zult worden.

Foto: PhotoMIX-Company/Pixabay