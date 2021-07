Hoe sluit je een zakelijke autoverzekering af?

GRONINGEN – Ben je zelfstandig ondernemer en bezit je één of meerdere bedrijfsauto’s? Dan moet je voor ieder voertuig een autoverzekering afsluiten. Zonder deze verzekering mag je namelijk niet met de auto(‘s) de weg op. Als je nog niet eerder een zakelijke autoverzekering hebt afgesloten, weet je mogelijk niet hoe je dit aanpakt. Veel mensen denken dat dit nagenoeg hetzelfde werkt als het afsluiten van een verzekering voor een particuliere auto. Er zijn inderdaad overeenkomsten, maar ook verschillen. Om te voorkomen datje de verkeerde aanpak hanteert, vertellen wij je in deze tekst hoe je een zakelijke autoverzekering afsluit.

Particulier of zakelijk verzekeren?

Als je een auto zakelijk gebruikt, denk je mogelijk dat je hier ook een zakelijke autoverzekering voor af moet sluiten. Dit is inderdaad een logische gedachtegang, maar het hoeft niet altijd. Je kunt een bestelauto namelijk ook particulier verzekeren. Waarom je dit zou doen? Omdat je mogelijkerwijs bespaart op de premie. Aangezien je met een zakelijke auto meer onderweg bent dan met een particuliere auto, valt de premie hoger uit. Kleine kanttekening: het is niet altijd mogelijk om een bedrijfsauto particulier te verzekeren.

3 manieren om jouw zakelijke auto te verzekeren

Net als een particuliere auto kun je een zakelijke auto op verschillende manieren verzekeren. Je moet een bestelbus altijd minimaal verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Veroorzaak je schade bij een ander met jouw zakelijke auto? Dan keert de verzekeraar geld uit om de schade bij de ander partij te vergoeden. Grote voordeel hiervan is dat je zelf niet opdraait voor de kosten.

Voor sommige ondernemers volstaat een WA-verzekering, maar dit is niet altijd het geval. Wil je jouw bedrijfsauto bijvoorbeeld ook verzekeren voor schade door onweer, hagel of inbraak? Kies dan voor WA + Beperkt Casco. Bij deze dekking is jouw zakelijke auto namelijk ook verzekerd voor schade door invloeden van buitenaf. Wanneer de schade aan het voertuig het gevolg is van een aanrijding, hoef je niet bij de verzekeraar aan te kloppen.

Tot slot kun je kiezen voor de dekking WA + Volledig Casco. Veel verzekeraars noemen deze verzekering ook wel een allriskverzekering. Dit komt doordat alle schade aan jouw auto vergoed wordt als je voor deze dekking kiest. Een verzekeraar keert zelfs uit als de schade ontstaan is door een aanrijding die je zelf veroorzaakt hebt. Sluit je een allriskverzekering af bij Interpolis voor jouw zakelijke auto? Dan ben je bovendien verzekerd voor pechhulp in het buitenland.

Zo vind je de beste zakelijke autoverzekering

Weet je inmiddels hoe je jouw zakelijke auto wilt verzekeren? Dan wil je mogelijk niet te lang wachten met het afsluiten van de verzekering. Logisch, maar wij raden je aan de tijd te nemen om een zakelijke autoverzekering te vinden. Hak de knoop bijvoorbeeld niet door voordat je een vergelijking hebt gemaakt. Alleen dan slaag je er namelijk in de beste zakelijke autoverzekering te vinden.

Zakelijke autoverzekeringen vergelijken kan vandaag de dag makkelijk en snel via een vergelijkingssite. Als je zo’n site gebruikt voor een vergelijking, krijg je binnen de kortste keren zakelijke autoverzekeringen te zien die aansluiten bij jouw eisen. De premie wordt hier direct bij vermeld. Sommige mensen denken dat de goedkoopste verzekering ook de beste is, maar dit is niet altijd het geval. Focus je daarom niet alleen op de premie, maar verdiep je ook in de voorwaarden. In dat geval slaag je er ongetwijfeld in om de beste zakelijke autoverzekering te vinden.

Foto: ElisaRiva/Pixabay