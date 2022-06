Hoe stop je met tandenknarsen?

GRONINGEN – Er wordt tegenwoordig zoveel gezegd over een goede gebitsverzorging. Je moet dit, je moet dat, je mag vooral niet dit en doe vooral niet dat.

Gelukkig is een groot deel van de adviezen terecht. Een goede gebitsverzorging is nou eenmaal erg belangrijk voor een gezond lichaam. Zo kun je het beste naast je dagelijkse poetsbeurten ook nog flossen, mondwater gebruiken, en je tong poetsen met een tongschraper. Ook zijn er natuurlijk dingen die je beter niet kan doen. Weet je van jezelf dat je last hebt van tandenknarsen? Dan is het verstandig om daar iets tegen te doen. Het is namelijk niet zo goed voor je tanden.

Wat is het?

Als je last hebt van tandenknarsen, dan doe je dit vaak onbewust of in je slaap. Het is eigenlijk het op elkaar klemmen of over elkaar schuiven van de kaken. Vaak is het gelinkt aan stress, angst, of slaapproblemen. Je tanden gaan er natuurlijk erg van slijten, omdat je het glazuur beschadigt. Sommige mensen krijgen ook last van gezichts- of hoofdpijn. Het tandenknarsen komt eigenlijk vaker voor bij kinderen, want ongeveer 15% van alle kinderen heeft hier last van. Bij volwassenen ligt dit maar rond de 5%.

Wat doe je ertegen?

Je kunt een tandenknarsbitje aanschaffen bij de tandarts. Dingen waar je dan op kan letten zijn of het bitje sterk genoeg is. Als het bitje te zacht is, kan het juist de problemen verergeren. Verder wil je ook niet je bitje te vaak moeten vervangen, dus let ook op de duurzaamheid. Gemiddeld gaan ze zes maanden mee. Erg belangrijk is ook dat het bitje comfortabel zit, het mag niet te groot zijn of te strak zitten. Als je niet teveel wil betalen zijn er ook goedkopere opties. Je kunt zelfs je bitje op maak laten maken en aan laten passen, maar bij sommige soorten is dat lastiger. Let er op dat het bitje geen schadelijke stoffen zoals latex en siliconen bevat.

Een gezonde mond is een mooie mond

Zoals wel duidelijk mag zijn, is een gezonde mond belangrijk voor een mooie lach en een frisse uitstraling. Houd je gebit dus goed bij met dagelijkse verzorging, maar doe ook wat extra’s als het nodig is. Spoel je mond dagelijks met een goed mondwater, reinig je tong met een tongschraper, en zo nodig, ga opzoek naar een tandenknarsbitje om tanderosie te voorkomen en je glazuur zo gezond mogelijk te houden.

Foto: Marek Studzinski/Unsplash