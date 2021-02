Hoe val je op in de online zee van werkzoekenden?

GRONINGEN – Als werkzoekende heb je een curriculum vitae nodig en een passende vacature om op te solliciteren. Een cv maken wordt een stuk makkelijker als je over de juiste tips beschikt die je bijvoorbeeld kunt vinden aan de hand van een voorbeeld cv. Ook het bezoeken van een banenmarkt kan een grote inspiratiebron zijn. Je vindt er interessante vacatures, je kunt er goed netwerken en je ontmoet verschillende werkgevers. Nu een fysieke banenmarkt er even niet in zit, worden er op LinkedIn verschillende online banenmarkten georganiseerd door de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s Groningen, Drenthe en Friesland.

Bezoek een online banenmarkt

De LinkedIn-groep Online Banenmarkt Groningen staat altijd open voor het delen van vacatures, het maken van persoonlijke pitches of het publiceren van cv’s. Begin februari werd er een live event gehouden waarbij werkgevers, werkzoekenden, werkcoaches en uitzendbureaus direct online contact konden zoeken met elkaar. En er volgen er nog meer dit jaar.

Opvallen met je sollicitatie

Je bent niet de enige die een leuke baan wil vinden. De online zee van werkzoekenden is aardig vol en dus rijst de vraag: hoe zorg je ervoor dat je opvalt bij het zoeken naar een baan via LinkedIn?

Een goed cv publiceren is een must

Zet je jezelf in de kijker op LinkedIn, dan kun je je cv uploaden en wordt deze weergegeven als afbeelding. Wanneer een werkgever of recruiter langs jouw publicatie scrolt, moet deze dus goed opvallen om direct de aandacht te trekken. Wat belangrijk is om te laten zien is:

Een goede pasfoto waarop je glimlachend te zien bent

Je naam in een leesbaar lettertype

Een duidelijke omschrijving van je huidige functie of de functie waarnaar je op zoek bent

Voeg ook een goede beschrijvende titel toe bij het uploaden van je document

Houd je cv overzichtelijk met voldoende witruimte en koppen in een groter lettertype dan de inhoud, dit maakt je document online beter leesbaar

Ook kleur toevoegen helpt om je cv onder de aandacht te brengen

Toon je professionaliteit door te kiezen voor een moderne lay-out

Schrijf een korte uitnodigende pitch

Naast het uploaden van een opvallend cv, schrijf je ook een korte begeleidende tekst bij je publicatie. Zie deze pitch als een verkorte profielschets waarin je in een aantal steekwoorden iets over je persoonlijkheid vertelt, in welke branche je ervaring hebt en naar wat voor soort baan je op zoek bent.

Voeg de juiste hashtags toe

Je sluit je begeleidende tekst af met relevante hashtags zoals de functienaam, het werkgebied en de branche. Door hashtags te gebruiken kunnen berichten gefilterd worden en word je beter gevonden. Er kan gezocht worden op hashtags en mensen kunnen hashtags ook volgen. Volgt een werkgever bijvoorbeeld #projectmanager en jij gebruikt deze hashtag in je publicatie dan kan de werkgever je makkelijker vinden.

Dankzij online banenmarkten is het vinden van nieuw werk een stukje dichterbij gekomen. Een cv met de juiste uitstraling en indeling valt goed op. Voeg je daar ook nog een goede tekst aan toe én de juiste hashtags dan zal het niet meer lang duren voordat je een passende baan vindt.

Foto: cottonbro/Pexels