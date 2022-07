Hoe vind ik de beste oppas in Groningen?

GRONINGEN – Het vinden van een geschikte oppas voor je kinderen kan vandaag de dag een flinke uitdaging zijn. Het is immers niet zomaar wat, je kinderen bij iemand achterlaten die je in principe nog niet zo heel erg goed kent. Toch zijn er allerlei manieren om ervoor te zorgen dat jij de beste oppas vindt. Hoe je dit kunt doen, lees je in dit artikel.

Met de luxe van het internet vandaag de dag, zijn er allerlei verschillende platformen waar vraag en aanbod samenkomen, waardoor het vinden van een geschikte oppas een stukje makkelijker is geworden, dan dat vroeger het geval was. Uiteraard is het nog altijd belangrijk dat je zelf goed kijkt en beoordeelt of een oppas wel bij je past. Het kan namelijk heel goed zijn, dat iemand heel hoog staat aangeschreven, maar eigenlijk niet aan jouw wensen voldoet.

Breng je wensen in kaart

Iedere oppas gaat anders te werk. Het is daarom allereerst van belang dat jij voor jezelf weet wat jij belangrijk vindt. Wil je dat je oppas zich volledig focust op de kinderen en er allerlei leuke dingen mee doet? Of vind je het ook belangrijk dat ze bijvoorbeeld voor je koken en een deel van het huishouden voor hun rekening nemen? Niet iedere oppas is hier namelijk toe in staat en ook niet iedere oppas doet dit ook. Het is dus goed om voor jezelf een lijstje te maken met zaken die jij van een oppas verwacht, zodat je op basis daarvan je zoektocht kunt starten.

Kijk naar de ervaring van een oppas

Ben jij op zoek naar een oppas Groningen, dan zijn er natuurlijk verschillende mogelijkheden. Stel je vindt het belangrijk dat iemand alleen leuke dingen doet met de kinderen en verder opvoedkundig en educatief gezien weinig tot geen aandacht besteed aan je kinderen, dan kan bijvoorbeeld een jong iemand hiervoor bij uitstek geschikt zijn. Heb je liever iemand met ervaring, dan zal je uitkomen op vaak een wat ouder persoon. Het is dus volledig afhankelijk van wat jij belangrijk vindt. Houd er daarnaast ook rekening mee, dat meer ervaring doorgaans ook gepaard gaat met hogere kosten. Uiteraard heb je dat met alle liefde voor je kind over, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Zorg voor een goede communicatie

Er is niets zo belangrijk als duidelijke communicatie. Dat geldt dus ook voor de afspraken tussen jou en je oppas. Er is namelijk niets vervelender, dan wanneer jij bepaalde verwachtingen hebt, maar deze niet worden uitgevoerd. Wanneer je dit dan ook nooit bespreekbaar hebt gemaakt, is het natuurlijk ook niet heel vreemd dat dit niet gebeurt. Je doet er daarom ook goed aan, om bepaalde afspraken vooraf te maken. Verwacht jij dat iedere dag het eten om 17.00 uur op tafel staat, neem dit dan ook op in het vaste takenpakket. Zo zorg je ervoor dat je er geen misverstanden kunnen ontstaan en weten jullie beide waar jullie aan toe zijn.

Ga met meerdere personen in gesprek

Het kan natuurlijk heel goed zijn, dat jij na het eerste gesprek met een gastouder in Groningen direct een ontzettend goed gevoel hebt. Dat is uiteraard super fijn! Toch is het wel verstandig om met meerdere mensen in gesprek te gaan. Zo kun je namelijk ook een stuk beter de waarde van het eerste gesprek inschatten en is het beeld dat je vervolgens kunt schetsen een stuk reëler, dan wanneer je geen andere referenties hebt. Uiteraard hoef je niet met ontzettend veel anderen in gesprek, maar een stuk of twee andere potentiële kandidaten is nooit verkeerd.

De uiteindelijke keuze

Vroeg of laat zal je toch een knoop door moeten hakken. Je bent immers je zoektocht naar de beste oppas gestart omdat je er eentje nodig hebt. Toch is het wel belangrijk dat je hier goed de tijd voor neemt. Een overhaaste beslissing kan namelijk op lange termijn zorgen voor een vervelende situatie. Uiteraard ga je ervanuit dat alles goed gaat, maar die garantie heb je nooit.

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat je kinderen naarmate ze ouder worden zich anders gaan gedragen. Het is dus heel goed mogelijk dat een oppas na verloop van tijd niet meer helemaal aansluit op wat de kinderen nodig hebben. Zorg er daarom dus ook altijd voor, dat je goed observeert en luistert naar wat je kinderen je te vertellen hebben. Laten ze er zelf vrij weinig over los, dan is het goed om met een paar gerichte vragen te weten te komen hoe ze er eigenlijk over denken.

Foto: cottonbro/Pexels