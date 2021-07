Hoe zorg je dat je zweetvoeten in de zomer voorkomt?

GRONINGEN – Het warme weer heeft vele voordelen, maar ook wat nadelen. Een daarvan is zweetvoeten. Hoe voorkom of verhelpen je een zweetvoet?

Onze voeten zien over het algemeen niet vaak het zonlicht, maar als het zomer is verruilen we onze dichte schoenen maar al te graag voor slippers of misschien zelfs voor blote voeten. Je wilt daarom dat je voeten er goed uitzien en bovendien lekker ruiken, want niemand is gebaat bij zweetvoeten of kalknagels. Met frisse voeten voel je je bovendien een stuk zekerder. Maar wat te doen tegen zweetvoeten? Hoe zorg je ervoor dat je geen last (meer) hebt van zweetvoeten of deze juist voorkomt?

Hoe ontstaan zweetvoeten?

De voornaamste reden van het ontstaan van zweetvoeten, is het dragen van dichte schoenen waardoor voeten niet goed kunnen ventileren. Met schoenen aan krijgen je voeten namelijk veel minder kans om te ‘ademen’ dan de rest van je lichaam. Met als gevolg dat het zweet dus niet weg kan. Maar wat veel mensen niet weten is dat zweet dat van je voeten afkomstig is in principe geurloos is. Hoe kan een zweetvoet dan toch gaan stinken?

Eccriene en apocriene zweetklieren

Voetzweet komt voort uit zogenaamde eccriene zweetklieren. Deze exocriene klieren komen voor over het hele lichaam en spelen een belangrijke rol in de regulatie van de lichaamstemperatuur, bijvoorbeeld wanneer je koorts hebt. Echter produceren dit soort klieren dus geen geur. Daarnaast heeft je lichaam ook apocriene zweetklieren. Deze bevinden zich niet over het hele lichaam, maar in bepaalde gebieden, zoals de huid rond de oksels, anus en tepels. Doorgaans komen deze zweetklieren uit in de haarzakjes en wordt het zweet hierdoor grotendeels via de haren verspreid.

Bacteriën, erfelijkheid en hormonen

Maar de zweetklieren in de voeten zijn exocrien, hoe kunnen zweetvoeten dan toch voor een penetrante geur zorgen? Dat komt omdat niet zozeer door het type klier, maar door bacteriën die zich in een warme sok of schoen goed kunnen verstoppen. Bacteriën op onze huid zijn normaal, maar sommige mensen hebben gewoonweg meer bacteriën op bepaalde plekken of een andere samenstelling van bacteriën. Erfelijkheid speelt daarin bijvoorbeeld een belangrijke rol. De ene huid heeft namelijk actievere zweetklieren dan de ander. En ook hormonen hebben invloed op zweten. Zo kunnen pubers bijvoorbeeld extra last hebben van zweetvoeten.

Foto: cottonbro/Pexels