Horecamakelaar helpt met verkoop, aankoop en verhuur van horeca

GRONINGEN – John Kamphuis is al jaren actief als horecamakelaar in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. John handelt onder de naam ‘Hospitality Makelaar’ en heeft al menig horecaondernemer geholpen met het aankopen en verkopen van hun horecabedrijf. Wij spraken John over zijn werkzaamheden en ervaring als horeca makelaar.

Wie zit er achter Hospitality Makelaar?

De man achter Hospitality Makelaar is John Kamphuis. Voordat John horecamakelaar in Friesland werd, heeft hij de nodige ervaring in de branche opgedaan. John heeft 15 jaar lang een succesvolle cafetaria lunchroom gehad en behoorde hiermee tot de top 100 beste cafetaria’s van Nederland!

John heeft daarnaast een aantal jaren onderdeel uitgemaakt van het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Tot slot heeft hij nog jarenlang gewerkt bij een Horeca Payroll bedrijf waardoor hij veel horecazaken van binnen en buiten heeft gezien.

Deze afwisselende ervaring en zijn passie voor de horeca branche hebben ervoor gezorgd dat John Hospitality Makelaar is begonnen. John helpt als horecamakelaar startende en ervaren horeca ondernemers hun dromen te verwezenlijken.

Wat doet een horeca makelaar zoal?

Een horeca makelaar is een professional die zich bezighoudt met de verkoop, verhuur en aankoop van horecabedrijven. De horeca makelaar helpt eigenaren van horecabedrijven bij het vinden van geschikte locaties, het regelen van financiering en het ondersteunen bij verkoop of aankoop van een horecabedrijf. Zo kan een horeca makelaar bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van een business plan, het verzorgen van de juridische afhandeling, het organiseren van een inventarisatie of het begeleiden van een bedrijfsoverdracht.

Een horeca makelaar heeft vaak een uitgebreid netwerk van contacten in de horeca branche, en kan zo de juiste koper of verkoper voor een horecabedrijf aanbrengen. Daarnaast is een horeca makelaar op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in de horeca en kan hierdoor een bedrijf adviseren over de haalbaarheid van een bepaald concept of locatie. In sommige gevallen kan een horeca makelaar ook adviseren over de inrichting of verbouwing van een horecalocatie, of over de aanvraag van vergunningen.

De missie van Hospitality Makelaar

John zet zich met Hospitality Makelaar in om samen met jou het betreffende horecabedrijf zo optimaal mogelijk te kopen of verkopen. John zet hiervoor zijn kennis van de branche en zijn uitgebreide netwerk constant in.

John werkt conform 3 kernwaarden namelijk:

Aandacht

Ongedwongen

Resultaatgericht

Bij Hospitality Makelaar wordt er veel aandacht en tijd gestopt in de ondernemer en het betreffende horecabedrijf. Voor John is de samenwerking en het contact met zijn klanten uiterst belangrijk. Hij vindt een gemoedelijke en ongedwongen sfeer dan ook echt een must. En John gaat echt voor het best mogelijke resultaat voor alle betrokken partijen en zal hierover ook eerlijk adviseren.

Horeca te koop in verschillende provincies

John is als horecamakelaar actief in Noord Nederland. Het aanbod van te koop en te huur aangeboden horecabedrijven wisselt natuurlijk constant. Daarom biedt John het actuele aanbod per provincie aan op zijn website en sociale media. John verkocht de afgelopen jaren al vele horeca objecten namens zijn klanten door heel Noord Nederland.

In sommige gevallen gaat het om een groot succesvol horeca-object in een bruisend stadscentrum, de andere keer gaat het om een klein cafetaria in een dorp met een lokale vaste klantenkring. John verkoopt namens zijn klanten restaurants, cafetaria’s, cafés, snackbars, hotels en meer!

Wil jij een horecabedrijf kopen of verkopen?

Heb jij de droom om een grote of kleine horeca onderneming te runnen? Neem eens een kijkje in het horeca aanbod op de website van Hospitality Makelaar! Staat er niet tussen wat je zoekt? Maak je wens kenbaar bij John Kamphuis. John kijkt en denkt met je mee en gaat voor jou op zoek.

Wil je juist jouw horeca onderneming verkopen? Ook hierbij kan John een belangrijke rol spelen. Door middel van zijn netwerk en online bereik probeert John een ideale koper voor jou te vinden en probeert voor jou zo veel mogelijk uit de verkoop te slepen. Neem contact op met Hospitality Makelaar om de mogelijkheden te bespreken.

Foto: John Kamphuis